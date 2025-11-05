Julián Weich, entre el suicidio y la esperanza: explicó qué encontró en los registros Akáshicos

En un mundo donde la farándula tiene una falsa connotación de felicidad, muchos famosos sufren ansiedad, pánico y depresión. Sin embargo, la cámara se prende y la sonrisa es obligatoria. En este contexto, Julián Weich sorprendió al contar en el programa de stream de Ángel De Brito, que muchas veces lo abordaron pensamientos de suicidio.

Ese conductor que es característico por su buena energía y un humor bien arriba, atravesó fuertes momentos que nunca se notaron en cámara y hoy en una entrevista a corazón abierto salen a la luz.

,Julián Weich reveló lo que hay detrás de su característica sonrisa.

"Yo me hice registros akáshicos en el 2019", comenzó su relato para contextualizar porque en sus últimas entrevistas habla de temas como el suicidio y la depresión: "Para el que no sabe, lo voy a tratar de sintetizar: vos le decís a una persona que tiene alguna habilidad para abrir los registros akáshicos tu nombre, fecha de nacimiento y otro dato, y te cuenta de tus vidas pasadas", continuó.

Sin pelos en la lengua, Weich puso en la mesa un tema que para muchos todavía es tabú; así recordó un período difícil de su vida y cómo lo enfrentó con ayuda profesional: "Como yo había contado que tuve depresión, más allá del psicólogo, del psiquiatra y de todo lo que hice como corresponde, estuve medicado un tiempito muy corto, de seis meses", contó.

El mediático trató de naturalizar la situación: "No tengo vergüenza en decirlo ni nada. Y me di cuenta de que hay mucha gente deprimida , mucha gente que la está pasando mal". Y continuó: "Cuando yo conté esto de los registros akáshicos, lo hice porque me ayudó también a comprenderme desde otro lugar. No digo que sea la solución, pero a mí me sirvió para entender algunas cosas".

La depresión que no es tratada muchas veces puede terminar en suicidio y, a través de una terapia alternativa, además de las tradicionales con profesionales de la salud mental, el conductor de televisión llegó a algo que hasta entonces no había hablado con nadie: "La mujer que me hizo los registros me preguntó así, de una: '¿Usted piensa mucho en suicidarse, Julián?' Y yo le dije: 'Sí, todo el tiempo'. Cuando tengo un problema grave, pienso: 'Me mato'. Pero no es algo que haga. Nunca tuve un intento ni nada. Pero ese pensamiento es bastante denso y molesto".