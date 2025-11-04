Wanda Nara rompió en llanto en Masterchef: "Me quedó la angustia de nunca haberla aprendido"

Las cocinas de Masterchef se tiñeron de emoción y lágrimas en la transmisión del lunes, luego de la propuesta de los jurados de viajar al pasado a través de sabores y recetas. En este contexto, cada plato llegó con una historia y hasta Wanda Nara tuvo su momento de llanto desconsolado.

Los concursantes cocinaron con amor y nostalgia al recordar a sus abuelas o padres: historias de superación, de épocas difíciles económicamente y hasta recuerdos de felicidad absoluta conmovieron a los chefs, a los compañeros y a los televidentes.

Wanda Nara desconsolada al recordar a su abuela materna

En la dinámica familiar, Wanda recordó su infancia: "En mi casa siempre cocinaba mi abuela: la mamá de mi mamá. Hacía dos tortas. Una es la de manzana que siempre hago yo y que nunca me salió como ella, y la otra es una pastaflora de la cual nunca le llegó a pasar la receta a nadie", recordó con lágrimas en sus ojos.

La conductora puede tener todos los lujos y experiencias adquiridas, pero la plata no le dio lo que realmente desea: "Pruebo un montón pero nunca volví a encontrar el sabor de la pastaflora de mi abuela. Probé mejores pero nunca una como la de ella. Duraba solo una tarde, siempre pregunté y me quedó la angustia de nunca haberla aprendido ".

El jurado completo de Masterchef consoló a la empresaria con un abrazo grupal y juntos coincidieron en la gran conexión emocional que puede lograr la cocina o un plato en las personas y en una familia.

Wanda Nara atraviesa un difícil momento familiar con la disputa con Mauro Icardi, que pide la restitución de sus dos hijas menores. En este contexto, recordar a la familia unida puede ser un puñal al corazón. "Mi abuela no era una gran cocinera, para nada, pero sus platos eran increíbles. Esa pastaflora era única ", finalizó la mediática.

Wanda Nara y Evangelina Anderson dejaron sus diferencias atrás para priorizar a sus hijos

Lejos de quedar conmovida sólo en el inicio del programa, la conductora se mostró empática con cada historia, especialmente con la de su amiga Evangelina Anderson cuando la modelo recordó su paso por México y habló del valor de la familia: "Puse los tres tacos y sentí que eran mis tres hijos. Y los choclos eran como los brazos de mamá y papá", dijo, mientras el estudio la escuchaba en silencio: "Me llama mucho la atención cómo preparar un plato te puede mover tantos sentimientos y tocar lo más profundo del corazón", agregó en la entrevista post-cocina.

Wanda Nara tomó la palabra desde su lugar: "Cuántas cosas a veces hace una mamá, ¿no? Cuántas cosas les escondemos a nuestros hijos para que tengan una infancia más linda, para que cuando ellos viajen al pasado tengan un lindo recuerdo. Y creo que eso es lo que hacés vos con tus hijos". Evangelina Anderson asintió y profundizó su mensaje: "Sí, y la importancia de transmitirles buenos valores, como el respeto y el respeto a uno mismo. Que mamá y papá están siempre, que somos una familia siempre, y que tiene que haber mucho amor entre papás y con los hijos. Eso representa el plato". Y las amigas recordaron sus viejas peleas que dejaron atrás ya que sus hijos mayores se unieron en una profunda amistad.