Big Bang! News
Más
Show
De los besos en Europa al unfollow

L-Gante contó la fuerte reacción de Tamara Báez al saber que vería a Wanda Nara

El cantante reveló por qué volvió con la mama de su hija y despachó a la Bad Bitch.

14 Agosto de 2025 16:12
L-Gante habló de su reconciliación con Tamara Báez
L-Gante habló de su reconciliación con Tamara Báez

El regreso de L-Gante y Tamara Báez dejó a más de uno en shock, sobre todo a Wanda Nara, quien una semana antes se mostró de viaje por Europa con el cantante, llegando incluso a posar a los besos.

Este jueves por la mañana, en Mujeres Argentinas, se presentó una entrevista exclusiva con el representante de la cumbia 420, realizada en su casa: "Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París, por toda España, y antes de volver para acá fuimos a la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla sobre nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos las cosas: no estaba en pareja", explicó sobre el vínculo con la Bad Bitch.

Wanda Nara y L-Gante muy acaramelados en Europa
Wanda Nara y L-Gante muy acaramelados en Europa

L-Gante dejó en claro que no tiene intenciones de cometer ninguna imprudencia que pueda perjudicar su nueva relación con la madre de su hija: "Hay momentos y momentos, con ella hubo un montón. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las cosas bien con Tamara no hablé ni crucé nada", aseguró.

Si bien no cruzó palabra con Wanda, parece que ver cosas de ella en redes sociales todavía le provoca algo, y por esa razón decidió dejar de seguirla: "Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas", argumentó.

Quién es la modelo que habría conquistado a Martín Demichelis: Evangelina Anderson en offside
Lee también

Amor a la mexicana Quién es la modelo que habría conquistado a Martín Demichelis: Evangelina Anderson en offside

Sobre el impacto que el nombre de Nara genera en su pareja, fue directo: "A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto."

Esta confesión recordó que la conductora habría sido la amante en la relación entre el cantante y la mamá de Jamaica: "A Wanda la vi bien el fin de semana, vino a ver a mi mamá al teatro. Estaba invitada, yo sabía que iba a ir, y eso generó una discusión con Tamara. Cada uno fue por su parte a ver a mi mamá", expresó, mostrando la complejidad de estos encuentros.

La Joaqui tiró una teoría explosiva y todos pensaron en Luck Ra: "Medio pit* corto"
Lee también

Camionetas, joyas y un Smart La Joaqui tiró una teoría explosiva y todos pensaron en Luck Ra: "Medio pit* corto"

Consultado sobre la reacción de Tamara frente a la presencia de la empresaria, L-Gante fue sincero: "La verdad, la cara de Tamara ya dice que no", reconoció entre risas cuando le preguntaron por la posibilidad de que ambas coincidan en una reunión familiar.

L-Gante Tamara Báez Wanda Nara

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10