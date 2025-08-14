L-Gante contó la fuerte reacción de Tamara Báez al saber que vería a Wanda Nara

El regreso de L-Gante y Tamara Báez dejó a más de uno en shock, sobre todo a Wanda Nara, quien una semana antes se mostró de viaje por Europa con el cantante, llegando incluso a posar a los besos.

Este jueves por la mañana, en Mujeres Argentinas, se presentó una entrevista exclusiva con el representante de la cumbia 420, realizada en su casa: "Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París, por toda España, y antes de volver para acá fuimos a la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla sobre nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos las cosas: no estaba en pareja ", explicó sobre el vínculo con la Bad Bitch.

Wanda Nara y L-Gante muy acaramelados en Europa

L-Gante dejó en claro que no tiene intenciones de cometer ninguna imprudencia que pueda perjudicar su nueva relación con la madre de su hija: "Hay momentos y momentos, con ella hubo un montón. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las cosas bien con Tamara no hablé ni crucé nada", aseguró.

Si bien no cruzó palabra con Wanda, parece que ver cosas de ella en redes sociales todavía le provoca algo, y por esa razón decidió dejar de seguirla: "Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas", argumentó.

Sobre el impacto que el nombre de Nara genera en su pareja, fue directo: "A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto."

Esta confesión recordó que la conductora habría sido la amante en la relación entre el cantante y la mamá de Jamaica: "A Wanda la vi bien el fin de semana, vino a ver a mi mamá al teatro. Estaba invitada, yo sabía que iba a ir, y eso generó una discusión con Tamara. Cada uno fue por su parte a ver a mi mamá", expresó, mostrando la complejidad de estos encuentros.

Consultado sobre la reacción de Tamara frente a la presencia de la empresaria, L-Gante fue sincero: "La verdad, la cara de Tamara ya dice que no", reconoció entre risas cuando le preguntaron por la posibilidad de que ambas coincidan en una reunión familiar.