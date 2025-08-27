Martín Migueles: el nuevo hombre de Wanda Nara con un prontuario legal que recuerda a Icardi

Mientras Wanda Nara intenta presumir su agenda ocupada de compromisos laborales, su nombre se vio nuevamente vinculado a un hombre. Se trata de Martín Migueles, un vecino de Nordelta que sería socio de Elías Piccirillo.

Majo Martino contó en Sálvese Quien Pueda que la Bad Bitch estaría saliendo con él y que recibiría regalos costosos que alguna vez pertenecieron a Jesica Cirio, ya que el joven se quedó con algunas pertenencias de su socio.

Wanda Nara vinculada con el socio de Elías Piccirillo.

Este miércoles, Yanina Latorre sumó más información sobre el hombre que habría conquistado el corazón de la conductora: "Tiene varias ex. Con la primera tiene una hija grande, que es la única hija que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer que quedó embarazada en el 2020, él nunca conoció al niño , se llama León", comenzó explicando.

La nueva conquista de Wanda no estaría teniendo un prontuario limpio y hasta tendría algunas coincidencias con su ex, Mauro Icardi: "Con esta chica tiene juicio por alimentos, pero no le pasa la guita y le da 700 mil pesos cada vez que se acuerda y puede. Pero como dicen, vive en Nordelta, paga esas expensas y todo, pero al hijo cada tanto le da 700 mil pesos", siguió Latorre en referencia a la cuota alimenticia que debe Migueles.

Dieron a conocer los problemas legales que tiene Martín Migueles, la nueva conquista de Wanda Nara

Cabe recordar que Nara denuncia a su ex y padre de sus hijas por una millonaria deuda de alimentos a sus nenas, así como también tuvo que pagar 8 millones de la obra social que el futbolista dejó de pagar, ya que necesitó de atención médica una de las nenas y no pudo ser asistida por la deuda.

La falta de pago de cuota alimentaria no es lo único que tiene en común el nuevo novio de Wanda con Icardi: " Tiene denuncia por violencia de género con la madre de su hijo . Hay cosas que no les voy a decir. Perdió todos los juicios. La echó de la casa a la mamá de su hijo estando embarazada para ponerse de novio con una que trabajaba en una inmobiliaria de Nordelta, que es amiga de Luciana Salazar", contó Yanina.

La nueva conquista de Wanda Nara tiene las mismas denuncias que ella hizo a Mauro Icardi

El negocio sucio pareciera ser el lugar de confort de Martín Migueles: "Tiene otra hija grande de su pareja anterior. Hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la aduana. Esto es lo que me llega de él", sentenció.

Ni Wanda Nara ni el socio de Elías Piccirillo se pronunciaron sobre los rumores de su vínculo amoroso, así como ninguno salió a defenderse de las acusaciones en su contra.