Karina Jelinek confesó por cuánta plata la estafó su ex Leonardo Fariña: "Es una fortuna"

En las últimas semanas, Karina Jelinek fue protagonista de los titulares más polémica al confesar que tiene una relación toxica con su actual pareja, Flor Parise. En las últimas horas volvió a estar en boca de todos pero esta vez no por su toxicidad sino por recordar el pasado junto a Leonardo Fariña.

Fue en Infama, donde la modelo se abrió por primera vez al revelar detalles económicos de su ex matrimonio: "Me quedó debiendo plata. Yo le presté plata a él, que para mí es muchísimo y para mucha gente también", sostuvo.

Karina Jelinek recordó su pasado junto a Leonardo Fariña

Por su puesto, Karina fue consultada por el monto: "No lo voy a decir", fue su primera reacción, la cual cambio con solo unos minutos: "Bueno, lo voy a decir. 42 mil dólares. Es una fortuna ", se retractó sorprendiendo a todos en el estudio.

Sobre el contexto, recordó: "Estábamos casados y él tenía no sé qué cosa, que no podía sacar plata, no sé qué. Y me dijo 'te devuelvo el doble'. ¿Sabés cómo le dije 'tomá'?", contó cómo cayó en la trampa de su propio marido en aquel entonces.

Karina Jelinek reveló que le prestó 42 mil dólares a Leonardo Fariña y nunca volvió a ver esa plata

Jelinek explicó que el negocio fue de palabra y en aquel entonces no pensó en dejarlo escrito en ningún documento, ya que confiaba ciegamente en Fariña: "Era mi marido", fue su primera justificación y continuó: "Es más, yo, un poco desconfiada, le dije 'te voy a firmar un recibo, algo'. Y me respondió: '¿A mí me vas a hacer firmar un recibo que soy tu marido, que te compré esta cartera, la Hermes' . Ahora quiero vender todas mis carteras. Por lo menos recupero algo", fue irónica al respecto de la plata que perdió.

A modo de cierre, quisieron saber si sabía para qué quería el dinero y Karina Jelinek comentó: "En su momento para un negocio, pero después me enteré de que era para jugar al póker". Cabe recordar que Leonardo Fariña fue detenido tras el allanamiento a una cueva financiera en Belgrano. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la libertad condicional. Actualmente, cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica, que le permite desplazarse dentro de un radio de 100 kilómetros de su domicilio registrado.