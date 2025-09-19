Luis Ventura en problemas con la producción de MasterChef: ¿Se comió el papel de estrella?

MasterChef está próximo a comenzar y las polémicas a su alrededor no dejan de surgir. Y si bien algunos pensaban que los problemas iban a venir de la mano de Wanda Nara, lo cierto es que la conductora está logrando una convivencia amena, dejando el lugar del conflictivo a Luis Ventura.

Sin dudas, el periodista es uno de los participantes más resonantes del programa; sin embargo, según Marina Calabró, estaría siendo un verdadero dolor de cabeza para la producción del reality show, que incluso ya le habría dado un ultimátum.

La producción de MasterChef le habría dado un ultimátum a Luis Ventura

En su columna de Lape Social Club, la periodista adelantó: "MasterChef está dando clases generales de cocina de nivelación que todos tienen que hacer, martes, miércoles y jueves entre las 10 y las 13, son largas". Estas lecciones ya tuvieron lugar en otras temporadas, donde también generaron polémica.

"Parece que Luisito te llega con la clase empezada. Le dijeron: 'Basta, tenés que llegar a tiempo, atrasás a todo el alumnado '", informó Calabró, quien además se solidarizó con su colega por la distancia que tiene hasta el lugar de las clases: "Pienso en Luis, que va desde Lanús a Martínez... Pobre, no puede más", señaló, recordando también la atareada agenda del ex Intrusos.

Entre los kilómetros que debe recorrer y sus compromisos laborales, Ventura además se defendió asegurando que esas clases no le resultan útiles para su paso por la competencia gastronómica: "Te hacen cortar la verdurita, es para el que nunca agarró un cuchillo, es una pavada", le habría dicho a Calabró.

Lo cierto es que, superada esta instancia, el plan de grabación de MasterChef implica dos jornadas semanales de grabación, previstas desde el mediodía (con maquillaje y preparativos previos) hasta las ocho de la noche. Un panorama que tiene a los productores en vilo: "El miedo de la producción es que no les llegue, retrase todo y terminen de grabar a las doce de la noche".

Luis Ventura

En medio de estas tensiones, todo indica que Luis Ventura seguirá siendo uno de los protagonistas dentro y fuera de la cocina. Su carácter frontal y su resistencia a las reglas lo colocan como una de las figuras más polémicas de esta nueva edición, algo que, lejos de incomodar al propio periodista, parece motivarlo a redoblar la apuesta.