Karina Jelinek reveló la verdad sobre su pelea con Flor Parise y admitió lo que todos imaginaban

Durante el fin de semana, Karina Jelinek pasó de organizar un casamiento a anunciar su separación sin escalas. Fue ella misma quien confirmó su soltería a través de un posteo en Instagram, donde dejó entrever la toxicidad que atraviesa su relación con Flor Parise.

En la publicación, la modelo respondió a la curiosidad de sus seguidores sobre su situación sentimental y avivó los rumores de una nueva crisis con su pareja: "Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera", había escrito.

Karina Jelinek había anunciado su separación con Flor Parise y se arrepintió

Sin embargo, ese mensaje parece no reflejar su presente. En diálogo con LAM, Jelinek explicó qué la llevó a escribirlo y reconoció que actuó por impulso tras una discusión con Flor en un boliche: "Lo que pasó es que a veces no nivelo las cosas que escribo por Instagram y al otro día aparece en todos los portales", señaló, visiblemente molesta por la exposición.

Más tarde detalló: "Ese día había publicado después de salir de Tequila, me hago cargo. Me acuerdo lo que escribí y lo asumo, fue real. Pero la gente me acompaña, son como mis psicólogos: yo escribo y me responden un montón de personas".

El fin de semana, Karina Jelinek anunció su separación con una historia en Instagram

Sobre el origen del enojo con Parise, contó: "Hay cosas privadas que no quiero contar, pero a veces me enojo y escribo cosas. Yo me quería ir porque estaba cansada y ella se quiso quedar; me enojé por eso . Al otro día dije: 'no fue tan grave, ya está, ya pasó'. Fue una interna, una peleita que todos tenemos".

No es la primera vez que trascienden peleas entre ellas, y este episodio se suma a una relación marcada por celos y discusiones. La propia Jelinek lo reconoció: "Soy un poco tóxica también, la verdad, pero no quiero hablar siempre de mi relación. Soy una persona muy segura, aunque tenemos nuestros momentos".

Finalmente, la modelo dejó abierta la puerta sobre su futuro con Flor: "Vamos a ver qué pasa, no sé, vivo el día a día", dijo, en referencia también a los planes de casamiento simbólico que habían anunciado meses atrás.

Karina Jelinek y Flor Parise se conocieron en 2017 a través de amigos en común, y consolidaron su vínculo en 2019, en una historia de amor que comenzó como una amistad. Incluso llegaron a planear una boda en Tulum, que hoy parece haber quedado en suspenso tras las múltiples crisis que atravesaron.