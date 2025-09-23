Pampita y el robo en su casa: seis horas de misterio, cámaras vecinales y un final inesperado en Lanús

El robo en la casa de Carolina "Pampita" Ardohain en Barrio Parque ya parece un guion de serie policial: intrusos que entran con precisión quirúrgica, seis horas adentro de la vivienda, reposeras usadas como escaleras, un corte de luz estratégico y una caja fuerte que apareció tirada en el Conurbano. La modelo volvió este lunes de su viaje con Anita, su hija más chica, y se encontró con las cámaras de distintos canales apostadas en la puerta. "No puedo dar datos de nada porque es parte de la investigación y me pidieron por favor. Así que de eso no les puedo hablar", dijo con gesto serio, aunque aliviada porque la Policía de la Ciudad ya le había asignado custodia.

Entre las buenas noticias, contó que recuperó documentos clave: "Una persona las encontró, se comunicó con Lizardo Ponce de Rumis y me las devolvió", reveló sobre el pasaporte y el permiso de viaje de la nena. El golpe ocurrió el viernes 19 de septiembre, cuando Pampita estaba fuera del país. Según relató en SQP el cronista Alejandro Pueblas, "el robo no fue por plata, fue por documentación. Buscaban algo puntual". Los ladrones entraron por la parte trasera, que da a las vías del Mitre, tras romper un vidrio y forzar una puerta. Sabían lo que hacían: cortaron la luz, esperaron a que se agotara la batería de la alarma y recién ahí actuaron.

Durante seis horas, los delincuentes revolvieron la casa de arriba a abajo, se llevaron joyas, dinero y hasta una antigua caja fuerte. No estaban apurados: "Comieron, tomaron gaseosas, dejaron envases tirados. No fue un robo al voleo", detallaron en el programa que conduce Yanina Latorre por América TV. Salieron con el botín por la puerta principal y lo cargaron en una Volkswagen Suran con patente adulterada, apoyados por otros dos autos. El descuido de dejar un dominio original en uno de los vehículos ahora es la pista de oro de la investigación. La propia Pampita contó que los vecinos fueron parte clave en la reconstrucción.

De acuerdo con la modelo, "los vecinos se acercaron anoche a altas horas de la madrugada a ofrecerse para ayudar". "Todos me cedieron sus cámaras de seguridad, estuvimos viendo las cámaras, fueron súper amables. (Quiero) agradecerles a los vecinos por la predisposición", dijo. La escena tuvo un giro inesperado cuando un chofer de aplicación encontró en Lanús la caja fuerte abierta, los celulares y estuches vacíos. Para Pampita, esos teléfonos eran lo más importante: "Los celulares con fotos y videos de mi hija me son de mucho valor porque no puedo hacerles copias de seguridad ni descargar ese material", confesó.

Pampita tuvo que regresar a Buenos Aires de urgencia por el robo de su casa

Con parte de lo sentimental recuperado, la modelo intenta volver a la normalidad: "Tengo que vivir acá, mis hijos viven acá, tienen el colegio, sus cosas personales, tenemos que reactivar la vida. Tenemos toda la seguridad posible", aseguró. Para reforzar la protección, mandó a instalar vidrios blindados en los ventanales del fondo. La investigación avanza con rostros captados en cámaras, huellas del recorrido de los autos y la certeza de que no fue un robo improvisado. Todo apunta a que hubo inteligencia previa e, incluso, la posibilidad de un entregador. Mientras tanto, Pampita intenta retomar la rutina. "Lo que me importaba ya está en mis manos y bueno, son cosas que suceden en la vida", resumió. Un cierre digno de novela: entre intrigas, sospechas y un barrio que ahora mira más de cerca cada movimiento.