La abogada de Icardi habló de "inseguridad jurídica" antes de la audiencia para lograr que pueda salir del país

La abogada de Mauro Icardi en la disputa con su ex pareja Wanda Nara, Elba Marcovecchio, señaló la "inseguridad jurídica" en relación a la demanda por alimentos que debe afrontar su defendido, quien se encuentra imposibilitado de salir del país. La letrada había solicitado una audiencia urgente para llevar una propuesta que destrabe la medida cautelar impuesta por la que no puede irse de la Argentina hasta aclarar la situación.

" Hay demasiada inseguridad jurídica en lo que respecta a que todo es provisorio y así no debería ser porque tenemos una prestación fijada provisoriamente desde noviembre de 2024", explicó ante la prensa la ex pareja de Jorge Lanata antes de ingresar a la audiencia judicial. "Quienes han transitado los procesos de alimentos, que estamos hablando de muchísimas mujeres acá en nuestro país, saben que no es normal, no les pasa", agregó enseguida, en relación a las distinciones en la causa entre el futbolista y la conductora.

Marcovecchio precisó que concurrió "con instrucciones" de su cliente, tal como "manda la audiencia" y pidieron desde su estudio. Lo cierto es que la abogada ya se había comunicado con la prensa más temprano. De acuerdo a lo que contó Luis Bremer al aire del programa Desayuno Americano de América TV " Mauro quiere conciliar ", algo que se le hace extremadamente necesario si quiere salir del país.

Por otro lado, Marcovecchio dejó algunas críticas por el caso puntual, ya que definió la situación como "insostenible" en relación a la "cuota provisoria desde 2024", ya que Wanda no declaró "las necesidades de sus hijas" ni "sus ingresos". En ese sentido remarcó que "en Italia está acreditado las propiedades que tiene" y las "rentas millonarias que cobra".

Durante la noche del lunes se conoció el pedido de la abogada Ana Rosenfeld, defensora de Nara. De acuerdo a la información que reveló la periodista Naiara Vecchio, "la Justicia evalúa tratar a Mauro como cualquier ciudadano que no paga alimentos desde hace más de un año y medio ".

La audiencia con el juez civil Adrián Jorge Hagopián, magistrado subrogante a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 106 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), estaba citada a las 11 de la mañana de este martes.