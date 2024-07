"Me comporté mal y elegí ser egoísta": la autocrítica de Coty hacia "La Tora" tras confesar su amor por Nacho

La tan negada relación entre los ex Gran Hermano Nacho Castañares y Constanza "Coty" Romero fue confirmada de la mejor manera, ya que la correntina confesó que está enamorada del rubio luego de semanas de rumores. Lo cierto es que la revelación expuso que el lazo viene desde antes, tal como había denunciado la ex de él, Lucila "La Tora" Villar, quien rechazó su amistad con su ex compañera.

"¿A vos te sorprendió todo?", le preguntaron desde LAM a la conductora del streaming de Telefe. "No", contestó. "¿Por qué?", insistieron. "Hazte la fama y échate a dormir", concluyó la mujer oriunda de Berazategui, en relación al pasado de la ex de Alexis "El Conejo" Quiroga y su historial de actitudes similares. "No me voy a hacer cargo. No me voy a poner el poncho porque, que yo sepa, la única relación que tuve estaba soltero, y no jodí ninguna relación. Las veces que me han querido tildar de esa manera, al final se termina confirmando que no era así. Así que no me voy a hacer cargo de eso", respondió por su parte Coty, ante un móvil del mismo programa de América TV.

"Yo en su momento lo dije: nosotras no éramos amigas. Pero sí yo la consideraba amiga y ella en su momento me habrá considerado también. Éramos compañeras. Pero no voy a salir a decir que está equivocada ni nada, porque para mí tiene razón. Pero, ¿qué más quiere que haga? Le di la razón, le pido disculpas si le dolió, le molestó en algún momento, porque supongo que debe ser así. Pero no puedo hacer más nada. Yo realmente me enamoré y no lo voy a ocultar", confirmó Romero, sin miedo a ponerse colorada.

Las disculpas de la correntina que también fue parte de la última edición del reality se relacionan con las declaraciones que brindó La Tora y el desprecio que la ex de Nacho mostró por la amistad que tuvieron. "Con Coty yo no tengo relación. Con alguien que dos semanas antes me dijo públicamente que era la mejor, que me quería, que era mi amiga, y que después se haga la viva", protestó.

La Tora y Nacho cuando eran pareja, en la entrega de los Martín Fierro.

"A ver, para mí el amor es re lindo y si lo tengo que decir lo voy a decir. Realmente me enamoré. No lo voy a seguir ocultando. Se dio así. Antes no pasaba nada entre nosotros y de un momento para otro empezamos a compartir un poco de tiempo y espacio. Estoy re contenta y re feliz porque haya pasado", aseguró la correntina. "Y si en algún momento se termina o nos dejamos de ver, yo le voy a desear lo mejor, y lo re quiero. Como hice con mi relación pasada, y ya está. Pero siento que quiero disfrutar el ahora, el momento", valoró.

Al mismo tiempo, Constanza reconoció que todavía la quiere a La Tora y explicó cómo se dio todo. "No es que yo puedo decir: 'Bueno, listo'. Sí puedo decidir no hacerlo, pero yo sufrí un montón y es como que en un momento dije: 'Por fin conozco alguien que me trata bien, que es buena gente'", detalló. "Él no se mete mucho. La verdad es que me enseñó un montón en este poco tiempo que estuvimos. Aprendo todos los días. Tiene 21 años, pero es recontra maduro, re inteligente, y más emocionalmente. Eso es lo que más me atrae por ahí de él. Y me enseñó que hay que soltar", reveló sobre Castañares.

Constanza "Coty" Romero pasó también por la última edición de Gran Hermano.

"También me permití sentir. Ella hizo su vida, había salido con alguien. Entonces dije: 'Capaz por ese lado me entiende'. Y después dije: 'Si no me entiende no pasa nada'. Porque es normal. Suele pasar eso, generalmente. Y está bien. Yo no digo que me comporté bien. Para mí también me comporté mal. Elegí ser egoísta", confesó Coty. "Le pido disculpas de corazón. Todavía la sigo queriendo. El cariño no se me va a ir por ella. Me la he cruzado. Me saluda bien. Ella no es una mala persona. Es respetuosa, educada. Dios acomodará las cosas como tiene que ser", cerró.