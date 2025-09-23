La bronca de Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos en Turquía: "No soy tonto y la verdad es muy injusto"

Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por un tema delicado: la escolarización de Magnolia y Amancio en Turquía, país donde viven junto a la China Suárez y Mauro Icardi. El actor aseguró en LAM que nunca fue notificado del cambio y lo calificó como "muy injusto". "La verdad es muy injusto para todos", se sinceró Vicuña, visiblemente afectado. Según relató, se enteró de los cambios en la rutina de sus hijos por deducción propia y no por comunicación de la madre. "Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo", remarcó.

E insistió: "No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo". El actor contó que intentó resolver la situación a través de sus abogados, aunque sin éxito: "Le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable". Cuando el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito le recordó que la China aseguró haber informado sobre la escolarización, Vicuña retrucó: "Sí. Se pidió de forma legal de los abogados que nos notificaran qué es".

Además, aseguró: "Yo me di cuenta hace dos días que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si es un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo, nada". A pesar del malestar, el actor insistió en la necesidad de preservar a los niños del conflicto mediático. "Me gustaría que las cosas volvieran a su lugar, que se hable del trabajo únicamente y que dejemos a los chicos de lado", pidió con firmeza. El mal trago tuvo un respiro con la llegada de Magnolia y Amancio a la Argentina. Vicuña celebró el reencuentro con ternura en redes sociales, compartiendo momentos que contrastaron con la tensión de los últimos días.

La postal que publicó Vicuña junto a Magnolia en una sala de cine

Primero publicó una postal junto a Magnolia en una sala de cine, iluminada apenas por la pantalla gigante. Más tarde, redobló la apuesta con un video donde se lo ve disfrutando la película con sus dos hijos. "Tarde ideal para ir al cine. Papá x dos", escribió, mientras Magnolia y Amancio saltaban felices frente a él. En medio del revuelo por su enfrentamiento con la China, el actor dejó en claro que lo que más le importa es el tiempo con sus hijos. Y aunque la novela familiar suma capítulos cada semana, Vicuña parece tener bien definido su rol: "La paternidad es el lugar más sensible para mí".