Soledad Larghi rompió el silencio tras el testimonio de Agustina Peñalva y contó el acoso que sufrió

La noche del miércoles, en plena transmisión de C5N, Agustina Peñalva se quebró en cámara al relatar el hostigamiento del que viene siendo víctima desde hace varios meses. En este contexto, una nueva voz se sumó al relato: se trata de Soledad Larghi, quien contó que atraviesa una situación similar que hasta el momento había mantenido en privado.

La periodista de A24 expresó su conmoción al reconocer en el testimonio de su colega elementos que le resultaron familiares: "Me impresionó un montón. Vi recién el video y me impresionó porque, sí, sentía que estaba un poco recordando lo que me había pasado a mí", dijo durante una conversación con Pamela David en Desayuno Americano. Explicó además que, aunque sus compañeros conocían lo que estaba viviendo, en su momento optó por mantenerlo en reserva por temor a la repercusión: "Me dio un poco de miedo. Me impresionó mucho la situación. Fue muy incómodo para mi familia en general lo que pasó, porque venía con una carga violenta y agresiva muy fuerte lo que esta persona me escribía", relató.

El desgarrador relato de Agustina Peñalva

Larghi recordó uno de los episodios más violentos que vivió al salir de Radio Belgrano, donde los sábados por la mañana en 2016 hacía el programa El Sexto Día: "Salgo con mi matecito, mi termo, colgada de una palmera como siempre, voy al auto y antes de entrar se me cruza un hombre que se me pone enfrente. Hice lo que nos pasa mucho a todas, que estamos un poco acostumbradas a que de repente se te aparezca una persona, le sonreí, 'Hola, sí, ¿qué necesitás?'", comenzó, y continuó: "Este hombre me mira y me dice: 'Soledad, te vine a buscar'. Entonces le digo: 'No, te estás confundiendo'. Y cuando lo miro con atención, este hombre estaba temblando, le temblaba muchísimo la boca, me quedó grabada esta situación, y me dice: 'Te vine a buscar, te dije que te venía a buscar y te vine a buscar'".

El temor la llevó a inventar la presencia de policías en las inmediaciones para intentar disuadir al acosador: "Le dije: 'Mirá que del otro lado del vidrio hay un montón de policías que te están mirando. Si yo grito, estos policías van a actuar'. Era todo mentira, no había ningún policía, era sábado, no había nadie en la radio, pero a mí se me ocurrió decirle eso", detalló.

Con esa mentira logró escapar: "Esa cara me quedó grabada, porque él me estaba mirando y estaba temblando, y con eso de que 'te vine a buscar, te dije que te venía a buscar...'. En ese momento me dice: 'Soy Gastón', y un apellido, Gastón B., digamos", recordó.

De acosarla en redes a aparecerse en la radio: la situación que vivió Soledad Larghi

La policía le sugirió revisar los mensajes bloqueados en sus redes sociales, donde encontraron una gran cantidad de mensajes del acosador: "Aparecen un sinfín de mensajes, pero yo les digo quinientos mensajes. Quinientos mensajes de esta persona", relató. El contenido variaba desde saludos cotidianos hasta comentarios sobre su vestimenta y opiniones sobre los programas: "Yo en ese momento estaba haciendo la mañana en América con Antonio Laje y este hombre todos los días me ponía mensajes como diciendo: 'Hola, buen día, mi amor. Me gusta el color que te pusiste. Está bien que respetes el color que a mí me gusta'. Al ratito me escribía otro mensaje, a los diez minutos: 'No me gustó la consigna que dijiste. Entiendo que me estás mandando un mensaje'. Él interpretaba como que yo hablaba al aire y le estaba mandando mensajes a él", recordó.

La situación escaló cuando, ante la falta de respuesta, los mensajes se volvieron cada vez más violentos y explícitos: "Ya te dije que no me gusta que no me contestes, te voy a ir a buscar, vamos a hablar de esto seriamente, para llegar a mensajes que eran espantosos. Siempre los mensajes terminaban con 'te voy a hacer esto, esto y esto'. Era todo de contenido sexual. Hasta que sangres...", describió la periodista.

Larghi confesó que llegó a tener miedo de algo tan básico como ir a trabajar, porque moverse era una tortura pensando los peores escenarios: "Me pusieron durante dos semanas una custodia. Yo no quería saber nada porque me parecía muy incómodo tener una custodia policial. O sea, eran de civil, pero lo consideraron así. En ese momento me dijeron: 'Mirá, una cosa es lo virtual, pero cuando se cruza la línea de lo virtual a lo real, esto es para tomar medidas'", relató.

En este contexto, las declaraciones de Agustina Peñalva y Soledad Larghi exponen la persistencia y el peligro de los acosos que comienzan en el entorno digital y se trasladan al plano físico, así como el profundo impacto emocional y las dificultades que enfrentan las víctimas al momento de denunciar y afrontar estas situaciones.