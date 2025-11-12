"La Casa de Bernarda Alba", rotundo éxito en Calle Corrientes: la obra de Lorca, más vigente que nunca

En el vibrante circuito teatral de la Ciudad Autónoma Buenos Aires, una producción captó la atención del público: La Casa de Bernarda Alba. Esta obra clásica de Federico García Lorca, escrita en 1936, revive en el escenario con una intensidad que demuestra su atemporalidad.

En una charla con BigBang , Sofía Wolff, una de las actrices del elenco y pieza clave en esta apuesta teatral, compartió detalles sobre la temporada, los desafíos de producir teatro independiente y la conexión entre el texto de Lorca y las mujeres de hoy.

Wolff describe la temporada actual como "hermosa y con cosas nuevas". Este año, el elenco decidió llevar la obra más allá del epicentro teatral porteño, recorriendo varias localidades del Gran Buenos Aires y del conurbano: "Fue una experiencia súper gratificante. Conocimos teatros y gente que nos recibió con los brazos abiertos. Llevar la obra a otros lugares genera mucha alegría porque los espectadores locales valoran mucho esta propuesta", comentó.

La Casa de Bernarda Alba

El cierre del año será fabuloso después en Calle Corrientes, el corazón teatral de Buenos Aires: "Estuvimos todo el 2024 y la primera mitad de 2025 hasta agosto en cartelera, y ahora cerramos el año ahí. Estamos felices", afirmó Wolff.

A pesar de haber sido escrito hace casi un siglo, La Casa de Bernarda Alba mantiene una conexión sorprendente con las audiencias contemporáneas. Según Wolff, esta cercanía radica en los temas universales que aborda: las imposiciones sociales, los prejuicios y las restricciones a las que se enfrentan las mujeres.

"Es muy cercano. Aunque pareciera que tenemos más libertad para decidir, todavía hay ciertas prohibiciones y prejuicios. Lorca habla de temas como el rol de la mujer en la maternidad o en el matrimonio, algo que sigue siendo un drama para muchas mujeres", reflexionó. La actriz también destacó cómo frases del texto original, como "hilo y aguja para la hembra. Látigo y mula para el varón ", siguen resonando en un mundo donde ciertas tareas aún se categorizan por género. "Hoy no es tan literal como antes, pero todavía hacemos cosas para complacer a los hombres o cumplir con lo que la sociedad espera de nosotras", agregó.

La Casa de Bernarda Alba

En un contexto donde la cultura enfrenta crisis económicas y desfinanciación, llevar adelante una obra de manera independiente es un desafío titánico. Sin embargo, el equipo detrás de La Casa de Bernarda Alba encontró una fórmula para mantenerse a flote: el trabajo cooperativo.

"Somos una cooperativa independiente que logró crear un equipo donde cada una se enfoca en algo y lo hace muy bien. Nos dividimos roles: administración, publicidad, cuestiones legales y escenografía. Todo se comunica y funciona", explicó Wolff. Este modelo les permitió sostenerse durante dos años, incluso en tiempos difíciles para las artes escénicas.

La actriz también destacó el papel crucial del público: "Es impresionante que la gente elija pagar una entrada para vernos a nosotras, siendo una propuesta under. El boca a boca nos ayuda muchísimo", confesó.

La Casa de Bernarda Alba

La Casa de Bernarda Alba ofrece una experiencia única e íntima para quienes asisten. Desde el momento en que el público entra a la sala, se siente transportado al interior de la casa de la malvada y dura Bernarda Alba: "Es como si estuvieras espiando desde afuera lo que sucede en los pasillos y habitaciones", describió Wolff.

La dirección está a cargo de Marcelo Costentino, a quien la actriz calificó como un "gran hacedor de teatro". Además, destacó la labor del productor Darío Taboada en la gira por distintas localidades. En palabras de Sofía Wolff: "Lorca refleja un mundo donde las mujeres no podían luchar por sus deseos. La obra expone esas imposiciones sociales y también las diferencias de clase. Es una propuesta potente que deja pensando al espectador".

La Casa de Bernarda Alba: elenco completo