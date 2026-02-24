La cercanía hot de Francella y Marcovecchio que dejó boquiabiertos a todos

Con la farándula del país, uno nunca se aburre. Y cuando parecía que todo estaba en calma, Guillermo Francella y Elba Marcovecchio dieron la nota de color al mostrarse muy cerca durante una fiesta.

Testigos aseguran que mantuvieron una charla a solas durante aproximadamente quince minutos, a escasos centímetros de distancia, en una actitud que muchos describieron como " carita con carita ".

En La Mañana con Moria dieron detalles de la cercanía entre el actor y la abogada: "Este es el gran actor, que yo lo único que sabía de él, además de su carrera, era que lo último que habíamos charlado era que era vendedor de departamentos, Guillermo Francella". Rápidamente, Gustavo Méndez aclaró la situación sentimental del mediático: " Separado, separado ", para que no hubiera confusiones.

Moria se acercó a una panelista para ejemplificar la distancia entre ellos, explicando: "Ella es Francella y yo soy Marcovecchio. Le dije a Marcovecchio el otro día, en un Zoom muy entretenido, 'mirá que está con el libido subido'. Hasta le pregunté si usaba lencería íntima. Pero está con el libido subido, la Marcovecchio. Ahí auguré buenas cosas. Así parece que estuvieron hablando".

"El doctor Capuya fue testigo. Así. Capaz no se escuchaban, será gente mayor", bromeó la conductora sobre el acercamiento entre los rostros de Francella y Marcovecchio. El médico agregó: "No me acuerdo quién me dijo 'mirá eso' y miré, estaba así. Estaba Francella charlando cerca, pero no hubo chape". Pero, Amalia Guiñazú diferenció: "Una cosa es acercarte un poco y otra cosa es acercarte 'hasta acá'. Es una técnica muy de los varones".

La One siguió con las bromas: "Lo que da seguridad es que los dos tienen buen aliento". La conductora cerró citando a Marcovecchio: "Dice que hablaron solamente de fútbol. Era una fiesta muy importante donde no se podía hablar de muchas cosas. Pero en una de esas hablaron de fútbol y le dieron un sentido erótico al fútbol . Porque el fútbol tiene la cosa, la pelota y 'metela, papito, haceme un gol'. Como el hattrick que hizo Mauro Icardi en Galatasaray, mi amor".

Entre risas y anécdotas, quedó claro que, con la farándula argentina, incluso una charla de fútbol puede convertirse en el centro de atención. Eso sí, ni Guillermo Francella ni Elba Marcovecchio salieron a hablar al respecto.