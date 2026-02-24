Del Edén a Wall Street: el banano como espejo de América Latina en Bananaverso

¿Qué tienen que ver Bad Bunny, Gabriel García Márquez, un juicio en Miami, selvas espesas, masacres históricas, arte conceptual y hasta la génesis bíblica con un simple banano? La respuesta -tan insólita como contundente- es Bananaverso, la nueva temporada del podcast SUR. Una serie sonora que toma la fruta más cotidiana del desayuno latinoamericano y la convierte en un portal hacia algunos de los episodios más incómodos, violentos y reveladores de nuestra historia regional.

Del trópico imaginado a la república bananera

A lo largo de seis capítulos, Bananaverso propone una travesía que cruza literatura, política, religión, cocina, periodismo y mercado del arte. El banano deja de ser alimento para convertirse en símbolo: de imperialismo, de saqueo, de colonización, de identidad y también de resistencia. El punto de partida es tan absurdo como real: un banano pegado con cinta adhesiva a una pared, vendido por millones de dólares en una subasta en Nueva York.

La obra -Comedian, del artista italiano Maurizio Cattelan- reavivó la pregunta sobre ¿cuánto vale realmente un banano? La cifra de esa subasta (5 millones de dólares) es apenas la superficie del asunto. Porque si una fruta puede cotizarse así en el circuito del arte global, ¿qué precio histórico han pagado los territorios que la cultivan? Bananaverso no pretende contar "la historia del banano". Su apuesta es más ambiciosa: preguntarse por qué esta fruta puede explicar tanto sobre América Latina.

Desde las plantaciones que moldearon economías enteras hasta las llamadas "repúblicas bananeras", el podcast recorre cómo corporaciones multinacionales influyeron en gobiernos, políticas exteriores y conflictos armados. La selva deja de ser postal exótica y se convierte en escenario de disputas geopolíticas y violencia estructural. En el universo literario de Gabriel García Márquez, por ejemplo, las masacres obreras y el poder desmedido de las compañías fruteras ya eran metáforas de un continente atravesado por la desigualdad. Lo que parecía realismo mágico era, en muchos casos, realismo histórico.

El podcast también conecta el símbolo del banano con la cultura contemporánea. Desde la iconografía caribeña que resignifica el trópico en la música de Bad Bunny hasta el mercado del arte que convierte un objeto perecedero en mercancía de lujo, el banano funciona como hilo conductor entre lo popular y lo elitista. La pregunta central se mantiene: ¿cómo algo tan cotidiano puede condensar colonialismo, explotación laboral, violencia política y fantasías exóticas? En ese cruce entre arte y mercado, cocina e identidad, consumo y desigualdad, el banano aparece como lo que siempre fue: una mercancía global cargada de poder.

Bananaverso es una producción original de Ruido Blanco y Del Viento Films, realizada por Sillón Estudios, y forma parte de la serie SUR, dedicada a explorar los símbolos que han moldeado a la región. La primera temporada, Los Guardianes de la Espada, fue nominada a los Premios Gabo 2024 como mejor trabajo sonoro. El nuevo lanzamiento redobla la apuesta. Con guion de Felipe Useche y Pablo Convers, narración de María del Mar Ramón y Sara Trejos, y un cuidado diseño sonoro a cargo de Gabriela Supelano y Gabriela Martínez, la serie construye una atmósfera que oscila entre la crónica histórica y el ensayo narrativo.

El resultado es un podcast que no se limita a informar: interpela. Sobre cómo normalizamos sistemas de explotación cuando se integran a la vida diaria. El banano del supermercado, el licuado matutino, desayuno, almuerzo o merienda... están conectados con rutas marítimas, tratados comerciales, juicios internacionales y conflictos laborales que rara vez vemos. Desde el Edén bíblico hasta Wall Street, desde las plantaciones tropicales hasta las galerías de arte contemporáneo, el banano aparece como un espejo. Uno que refleja tanto la historia de América Latina como las contradicciones del mundo globalizado.