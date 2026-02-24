Una vez más, el maltrato animal es noticia. Esta vez, el escenario fue la playa de Monte Hermoso, donde una pareja fue filmada mientras sacaban a un pingüino del mar y lo llevaban hasta la orilla, rodeados de curiosos que, en lugar de intervenir para proteger al animal, se limitaron a observar y grabar.

El video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, dejó en evidencia una alarmante falta de conciencia sobre el manejo responsable de la fauna marina. En las imágenes se ve cómo el pequeño pingüino, visiblemente desorientado, es manipulado sin ningún tipo de consideración por su bienestar .

Indignación en Monte Hermoso: una pareja sacó del agua a un pingüino y las redes estallaron

La indignación no tardó en llegar: "Los quiero presos", escribió un usuario en X, mientras otro exclamó: " Pero qué pedazos de pelotudos ". Y no faltaron los comentarios que reflejan un hartazgo generalizado: "Que caiga un meteorito de una vez por todas".

Desde el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino, se recordó que estos animales son aves migratorias que, durante esta época del año, suelen aparecer en las costas argentinas mientras se dirigen hacia Brasil.

Ante estos avistamientos, los especialistas insisten en la importancia de que nadie debe interferir con su comportamiento natural; es decir: no hay que sacarlos del agua, ni mojarlos, ni mucho menos intentar alimentarlos. Además, es fundamental mantener a los perros alejados para evitar posibles ataques o contagios de enfermedades.

El desconocimiento o la ignorancia, sin embargo, no puede seguir siendo una excusa para justificar estas acciones irresponsables; es que cada vez que alguien interfiere con la fauna silvestre, pone en riesgo no solo la vida del animal, sino también el equilibrio del ecosistema.

