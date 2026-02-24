La Justicia pone un freno al gobierno de Milei y da la razón a los trabajadores del Garrahan

En una decisión que resulta un triunfo político y judicial para los trabajadores del Hospital Garrahan, el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 32 resolvió a favor de quiees habían presentado un amparo contra el sumario administrativo iniciado por el gobierno de Javier Milei.

Así las cosas, la medida judicial, que suspende las sanciones dispuestas contra 40 trabajadores — incluyendo la cesantía de 11 y la suspensión de otros 29 —, representa un duro golpe para las políticas represivas que buscaban instaurar desde el oficialismo. El fallo detiene así la avanzada que los trabajadores calificaron como "arbitraria y persecutoria" y refuerza la legitimidad de sus reclamos y denuncia las intenciones gubernamentales de disciplinar al personal del hospital.

Garrahan

Alejandro Lipcovich, trabajador del Garrahan y secretario general de la Junta Interna de ATE, es uno de los principales apuntados por el gobierno para ser despedido. Con firmeza y claridad, Lipcovich señaló que esta resolución judicial "confirma lo que veníamos denunciando. Por un lado, plantea que se busca disciplinar la organización de los trabajadores. Una obviedad: el gobierno quiere venganza por el gran triunfo obtenido el año pasado, y además de eso, no quiere que vuelva a repetirse. Por otro lado, el fallo entiende que el texto de resolución fue dictado desde las oficinas del Ministerio de Salud de (Mario) Lugones, siendo el anuncio de (Manuel) Adorni por redes sociales una vulneración absoluta de la presunción de inocencia".

El conflicto tiene sus raíces en una serie de medidas impulsadas desde el gobierno nacional, que los trabajadores denuncian como parte de una estrategia más amplia para silenciar las voces críticas y desarticular la organización sindical dentro del hospital. Este intento de disciplinamiento fue interpretado es ni más ni menos que una represalia directa por las luchas y movilizaciones que llevaron adelante el año pasado, logrando importantes conquistas como aumentos salariales en medio de una crisis económica blindada para los y las trabajadoras argentinas.

Lipcovich no dudó en calificar la resolución judicial como un revés significativo para el gobierno: "Esto significa un golpe para el gobierno. Nos quieren despedir y suspender para establecer un régimen totalmente represivo dentro del hospital. Quieren silenciar los múltiples reclamos que persisten: falta de personal en distintos sectores, se precariza aún más el modo de contratación de los compañeros (monotributos), y aún sigue sin cumplirse la Ley de Emergencia Pediátrica". Además, subrayó un punto clave en el trasfondo político del fallo: " El fallo proviene del fuero laboral que Milei quiere cerrar tras la votación en el Congreso ".

Desde ATE Garrahan denuncian que el ajuste no se limita a lo laboral sino que golpean la atención de nenes y familias

Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan y también incluido en la lista de cesanteados por el gobierno, advirtió sobre los próximos pasos en este conflicto: "El fallo seguramente será apelado por los funcionarios del hospital. Si bien es un paso importante, continuamos con la campaña contra estos sumarios truchos y la persecución a los delegados y activistas. No nos van a doblegar, por eso convocamos este jueves a las 13 horas a un gran abrazo alrededor del Garrahan. Llamamos a todas las organizaciones de familiares, sindicatos y demás sectores a ser parte de esta acción. Que nos acompañen como el año pasado a movilizarnos contra el ataque del gobierno al hospital".

La tensión entre los trabajadores del Garrahan y el gobierno de Javier Milei se intensifica en los últimos meses, reflejando que es más bien una lucha política que laboral. Es que los trabajadores denuncian no solo la precarización creciente en las condiciones laborales, sino también la falta de cumplimiento con leyes fundamentales como la Ley de Emergencia Pediátrica y, en este contexto, la suspensión del sumario administrativo representa una victoria parcial pero significativa en una batalla que promete continuar.