La China presentó su nuevo tema, llegó tarde y se molestó con los organizadores: "Soy un poco rencorosa"

Eugenia "La China" Suárez vivió una tarde de jueves muy especial: rodeada de fanáticos en la nueva terraza del Alto Palermo, presentó su nuevo single "Corazón de Cartón", auguró nuevas canciones y hasta un show para el año que viene. Además, cautivó a su público con la ternura de sus hijos, Amancio y Magnolia Vicuña. También demoró en llegar al lugar pactado más de 45 minutos y se quejó por la organización del lugar, que había dejado a varias personas afuera.

La decoración en el Alto Palermo

La cita pactada era a las 17.15, en la terraza Base Foodhall, el nuevo espacio que inauguró el shopping de Palermo. Hasta allí llegaron decenas de personas, incluida Julieta Fillol, quien se separó hace poco de Valentino López, el hijo de Wanda Nara, y no dudó en posar junto a la ex Casi Ángeles. De a poco, la gente se fue acomodando y a pesar de que había espacio, los organizadores del evento decidieron dejar a un numeroso grupo afuera del patio de la terraza.

La cantante y actriz ingresó al escenario 18.20, una hora después de lo acordado. De hecho, la presentación iba a durar de 17.15 a 18.15, pero debido a la demora de La China, se prolongó un poco más. "Me siento muy expuesta", dijo al subir al escenario de madera al ver a su público. "Vino mi familia, mis hijitos, todos. Estoy re contenta. No caigo. La verdad que está yendo todo muy rápido. Gracias a todas por haber venido con este calor", sumó, visiblemente feliz.

Las historias que subió Julieta Fillol junto a "La China" Suárez, tras separarse de Valentino López.

En total, fueron tres los temas que la ex pareja de Benjamín Vicuña cantó: Corazón de cartón; Pasatiempo con ECKO y Ya no quiero verte con El Polaco, en ese orden. Sin embargo, antes de comenzar se vivió un momento cargado de ternura: al escenario subió Amancio, quien insistió con darle "un beso" a su mamá antes de comenzar. "Es el beso de la suerte", aclaró La China, quien además reveló porqué Rufina, la mayor de sus hijas, no estaba presente: "Está de vacaciones con su papá".

Luego de esa aclaración, la actriz le preguntó a su único hijo varón cuál era el tema que estaba a punto de cantar y él, sin dudarlo, le respondió: "Corazón de cartón", conmoviendo a todos los presentes. Debido a las altas temperaturas que se registraron el jueves por la tarde, La Chica terminó e cantar y pidió algo de tomar en un vaso cargado de brillos, bien de su estilo, y de enormes proporciones: "El vaso este que cae es el más grande que puedas ver".

Y segundos después, vino el contundente reclamo a los organizadores del evento: "Che, ¿por qué no dejan entrar a la gente que está ahí afuera? ¿Se puede entrar o no? ¿Se puede?". La visible molestia de la cantante se debió a que en la terraza había lugar de sobra para que la acompañaran todos y sin embargo, habían dejado afuera a un numeroso grupo que se esforzaba por escucharla y verla de todas formas. "¡Entren! ¡Entren! ¿No dicen que vienen chicos? No sean tímidos, pasen, pasen", les pidió.

Y bromeó: "Después vamos a pasar la gorra, lo voy a mandar a Amancio y aceptamos sólo dólares. ¡No hay! Esperamos que entre en un toque". Pero La China seguía enojada y con la mejor de las sonrisas, mientras esperaba que el resto de su público ingresara a la terraza, volvió a preguntar: "¿Por qué no los dejaban entrar?". Finalmente, mientras hacia tiempo, volvió a sacarle una sonrisa a sus seguidores: "Eh, se picó, ¿no? Sale after. Fernecito... Hoy no me esperaron con el fernecito, no sé por qué".

La invitación de La China Suárez

Totalmente distendida y visiblemente contenta, la artista auguró un 2024 lleno de novedades. "En el 2024, si Dios quiere, vamos a tener más encuentros, y me acuerdo de todas las caras chicos, soy muy, muy memoriosa, no rencorosa como dice Mirtha, bueno un poco así, pero no me olvido de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, acá hay una señora que me hace así, porque a ella me parece que le pasa lo mismo, está ahí con flashback, está recordando", dijo.

Y continuó: "Che, ahora vamos a cantar una, es exigida, porque no para, y hace mucho calor, pero acá pueden bailar, pueden tirarse bombuchas, pueden tirarse agua, hielos, no, no tiren hielos, no". En ese momento, llamó a Magnolia y a Amancio, los cuales subieron al escenario para bailar e ironizó: "Son muy vergonzosos, me salieron muy perfil bajo con mis hijos (risas). Dale, vengan, voy a tener mis propios bailarines improvisados".

La China palpita el verano con la presentación de su nuevo single: "Corazón de Cartón"

Al final del evento, La China terminó cantando con Magnolia en brazos y, entre risas, concluyó: "Ser madre hoy. No podía no pasarme nada a mí, y menos estando Juanma, que Juanma (Juan Manuel Cativa, su mejor amigo y su estilista) es como un imán de las cosas bizarras. Todos los bizarros que me pasan en mi vida en general tienen que ver con Juan Manuel, las que me siguen hace muchos años sabrán, se ríen porque saben de lo que hablo, así que estaba pensando en tomarnos un tiempo".