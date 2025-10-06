La China Suárez como "mal ejemplo" e Icardi en aprietos en el Galatasaray: la historia de amor se desmorona

Mientras en redes sociales se los acusa de tener una relación vacía de sentimientos, los hechos indican que la cosa entre Mauro Icardi y la China Suárez va más seria de lo que incluso se sabe. En este contexto, se conoció el último movimiento de la actriz que deja en claro que su mudanza a Turquía va para rato.

La mediática ya se instaló en Estambul donde no sólo convive con el futbolista sino que además ya escolarizó a sus hijos. Así, apuesta fuerte a una vida de botinera por lo que puso en venta su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La China Suárez puso a la venta su piso ubicado en Palermo

La encargada de revelar esta información fue Marcela Tauro durante el último programa de Infama: "¿Saben quién está vendiendo su piso, su departamento? Ya puso el cartel y todo". En tanto, Laura Ubfal agregó más detalles sobre el inmueble: "Está atrás de la Embajada de Estados Unidos".

Así es el departamento en venta de la China Suárez

Si bien no quisieron detallar el valor del piso, al mostrar las imágenes de la propiedad se alcanzó a ver el precio: 1.300.000 dólares . El piso cuenta con 7 ambientes: un living con amplios ventanales en esquina, un comedor con balcón aterrazado cubierto, una cocina con doble mesada, horno empotrado y comedor diario, lavadero doble mesada, dependencia con baño de servicio con placard, dos dormitorios en suite con vestidor y tres más que comparten baño completo.

La superficie total del piso que puso en venta la China Suárez es de poco más de 300 metros cuadrados, dispone de dos cocheras y paga de expensas casi 800.000 pesos al mes. Ahora bien, cuando la ex Casi Ángeles regrese al de visita al país ¿se quedará en la famosa casa de los sueños?

Así es el departamento que la China Suárez vende por un millón de dólares

Mientras se conoció que el departamento de la China está a la venta, ella paseó cómodamente por Madrid donde se encuentra de vacaciones con Mauro Icardi. El delantero del Galatasaray tiene unos días libres por la fecha FIFA, ¿y qué mejor que pasar unos días de romance por las calles madrileñas? Lo cierto es que esto molestó a los aficionados del club turco comenzaron a exigir más compromiso.

Todo comenzó cuando el pasado sábado 4 de octubre Icardi compartió fotos en donde se lo veía de espaldas en frente de una ventana mientras usaba una bata, mismo se filtraron en redes imágenes de la pareja paseando con outfits combinados: "El viejo Icardi solía tirar de la cuerda, y ahora anda de vacaciones" o "Amigo, todavía andas por ahí cuando necesitas perder peso y unirte a un equipo, ¿Qué pasaría si entrenas en Estambul con poco respeto a la comunidad que te demuestra amor?", fueron algunos comentarios que reclaman la falta de compromiso.

La foto de Mauro Icardi en Madrid que enfureció a los fanáticos del Galatasaray

Algunos hinchas fueron un poco más considerados y le hicieron un pedido especial: "Seguiré amándote y confiando en ti, por favor, entra en razón de ahora en adelante, ¡Eres Galatasaray!" y "¡Hermano, no es hora de relajarse, es hora de trabajar! ¡Eres uno de los mejores delanteros, pero ahora mismo no estás jugando lo suficiente!"

Icardi no es el único con problemas laborales. Mientras es linchados por los fanáticos de su club, la China Suárez tiene problemas con la Academia de Multitalent: en una clase sobre marketing, al parecer, aconsejaron no hacer lo que hace la actriz para lograr tener éxito.

Los hinchas del Galatasaray exigen más compromiso de parte de Mauro Icardi

Fue Santiago Sposato quien contó que el profesor de la materia, Gianluca Macri Rey, revalorizó a Pampita por su comportamiento en la vida y en redes para lograr el suceso frente a las decisiones de China: " No hagan lo que hace China Suarez " dijeron en la clase. De hecho reveló que a la modelo se le cayeron campañas, entre ellas las de Carolina Herrera, que prefirió a Pampita en su lugar.

Si bien desde la agencia aconsejaron no involucrarse en polémicas y tener una actitud altanera, por el momento la China Suárez continúa teniendo a la agencia en su perfil y tiene pactadas algunos compromisos para el mes que viene, mientras tanto continúa jugando a la familia ensamblada con Mauro Icardi.