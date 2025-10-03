Wanda Nara develó intimidades de su pasado con Maxi López en plena grabación de Masterchef

Las grabaciones de Masterchef ya comenzaron y las hornallas más famosas del país no es lo único que se encendió. En medio de la jornada, Wanda Nara habló con la prensa y reveló detalles de Maxi López.

La conductora convenció a su ex marido de estar en la competencia culinaria más exigente y ya compartieron la primera imagen en el estudio: se los ve posando junto a uno de sus tres hijos en común y con Nora Colosimo, madre de la Bad Bitch.

La primera imagen de Wanda Nara y Maxi López juntos en Masterchef

"Es rarísimo para mi verlo", declaró Wanda sobre la participación de López y continuó con recuerdos de su pasado viviendo con el ex futbolista antes de su relación con Mauro Icardi: "La última vez que lo vi a él teníamos tres cocineras en la cocina de mi casa, ni yo tocaba un plato ni el tampoco". La mediática reconoce que su vida dio un giro de 180 grados y la realidad no deja de sorprenderla: "Verme a mi trabajando, yo cuando estaba con el no trabajaba, él cocinando mucho menos, impensado", ironizó.

Además, adelantó algunos detalles de Masterchef: "Me tira palitos. La gente pensaba que yo iba a ser picante con él, está más picante él conmigo ", explicó sobre la soltura de Maxi López en los estudios de Telefe.

Wanda Nara reveló quién cocinaba cuando vivía con Maxi López y sus tres hijos

Si algo quedó claro es la buena onda que hay entre Wanda y Maxi tras la separación con Mauro Icardi, ¿acaso él era el problema?: "Desde que nos separamos empezó como papi a cocinarle a los chicos y cuando venían los chicos y me contaban yo decía 'este es un mentiroso' y parece que cocina", contó más detalles de López hasta lo apodó "papi" por ser el progenitor de sus tres hijos más grandes.

A pesar de la buena relación entre la conductora y el ex deportista, se filtró que él tiene los días contados en la competencia. Fue el periodista Gustavo Méndez el encargado de dar la primicia en su ciclo La Posta del Espectáculo: "Uno de los primeros eliminados o que deja el certamen va a ser Maxi López".

Por su parte, su colega Naiara Vecchio sumó: "A mí me dijeron que le pagaron buena plata y que él quería estar cerca de su hijo, el que está lesionado lamentablemente, que juega las inferiores de River, para poder acompañarlo, por eso él aceptó la propuesta", se refirió a Valentino López que fue operado recientemente.

A su vez, Gustavo Méndez dio más detalles y explicó que la eliminación de Maxi López ya es un hecho: "Viene por máximo dos galas, abandona el certamen porque va a acusar que extraña o que está el embarazo de la mujer, o que queda eliminado. Es un arreglo".