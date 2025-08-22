Sofía Gonet y Homero Pettinato: de la guerra viral al reencuentro con humor con fotos que duelen

La relación entre Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato duró apenas unos meses, pero alcanzó para regalarle a las redes sociales un culebrón que todavía tiene capítulos por estrenar. Lo que empezó como una separación escandalosa con videos virales, terminó en un reencuentro inesperado en el cumpleaños del estilista Gastón Olmos, donde ambos se cruzaron y lograron reírse de todo lo vivido, o al menos eso parece.

El reencuentro entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

La influencer había encendido la mecha con un descargo en TikTok que arrancaba con un título tan elocuente como provocador: "Parte 1 de 65". En esa lista interminable, Gonet reveló detalles insólitos de la convivencia: desde tolerar a una rata porque Homero no quiso echarla, hasta acusarlo de limpiarse las manos con aceite en su pelo o intentar usar su tarjeta de crédito sin permiso. Las anécdotas, condimentadas con sarcasmo, se convirtieron en material de culto para sus seguidores.

Homero, lejos de victimizarse, reaccionó al principio con humor: grabó una imitación del video y aseguró que nunca hablaría mal de alguien a quien amó. Sin embargo, los comentarios y memes lo golpearon fuerte. Su hermana, Tamara Pettinato, llegó a revelar que estaba "muy triste". Él mismo confesó que seguía enamorado de Sofía, aunque ella ya había dejado en claro que lo había superado: "Yo necesitaba hacer mi catarsis. No me puedo quedar callada", explicó en una entrevista.

Mientras tanto, "La Reini" pasó de la catarsis a la provocación. Primero, fotos sensuales con otros hombres. Después, imágenes en las playas de Brasil, en topless y abrazada a un joven musculoso cuya identidad aún es un misterio. Homero reaccionó con apenas dos emojis de aplausos, un gesto breve que, según muchos, reveló un dolor disfrazado de ironía. Pero la escena que coronó este capítulo de la historia se dio en el festejo de Olmos.

Allí, Sofía compartió una foto que resumió la situación: ella con una copa en la mano, Homero en el otro extremo del sillón y el homenajeado en el medio, tomándose la cabeza. "Somos como los padres divorciados que se odian pero se cruzan en el acto del hijo", escribió. Así, la ex pareja más viral de los últimos meses parece haber encontrado un equilibrio entre la risa, la exposición y la incomodidad. Y aunque el romance quedó atrás, cada paso que dan confirma que la novela Sofía-Homero todavía sigue.