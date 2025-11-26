La China Suárez cortó en seco: su frase letal cuando le preguntaron por Wanda Nara y sus trolls

La China Suárez se conectó desde Turquía para hablar con Puro Show sobre su última producción, Hija del Fuego: la venganza de la bastarda. Si bien era una nota producción, también habló de los temas que la vinculan directamente hace casi un año: su relación con Mauro Icardi y su enemistad con Wanda Nara.

Respecto a la Bad Bitch quiso dejar claro que nunca fueron cercanas como se dice: " Yo nunca fui amiga de Wanda . ¿Cómo voy a tener relación con alguien que nunca viste en la vida?".

China Suárez en Hija del Fuego: la venganza de la bastarda

Sobre las supuestas interacciones en plena pandemia, cuando muchos famosos hacían transmisiones en vivo, la actriz señaló que eso "no implica una relación cercana", y que los saludos eran algo de "cortesía": "Uno saluda por cordialidad, como que se meta Susana (Giménez). Pero la realidad es que nunca fui amiga".

Siguiendo con la temática Wanda, la actriz fue consultada sobre el hate que recibe en redes y la versión de que quienes comentan son trolls enviados: "¿Qué te pasa cuando te enterás que la ex de tu actual está detrás de esta situación de organizar gente para que te insulte en las redes, o que sus amigas están detrás?", le consultaron desde el piso.

La respuesta de la China fue letal: " A mí me da lástima en general , no es algo que me enoje o me dé bronca. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacerle daño a otra persona, encima debe gastar plata porque gratis no debe ser".

En este contexto, desde Puro Show trataron de sacar filosos titulares pero no lo consiguieron. Es así que cuando le consultaron que le diría a la conductora de Masterchef si la tendría en frente dijo: " No le diría nada a Wanda si me la cruzo , no me van a sacar ningún título respecto a ese tema. Yo, diga lo que diga, hay muchos medios que están siempre pensando qué conviene, estar del lado de la parte que habla siempre y estar en contra de la parte que no habla", sostuvo, apuntando a la forma en que —según ella— ciertos medios eligen priorizar las versiones de la empresaria.

La China Suárez habló de su romance con Mauro Icardi: ¿buscan un hijo?

Según la China, su papel de villana fue una construcción de los propios medios y de periodistas que utilizaron el WandaGate para rating: "Tengo varios juicios y hay cosas que se tienen que arreglar en la Justicia. Yo sé quién soy, mi novio lo sabe, mis hijos y amigos -que son pocos- también", aclaró sobre el sobrenombre de "roba maridos" y sus problemas legales con comunicadores como Yanina Latorre.

Por último, la China Suárez aclaró que su relación con Mauro Icardi viene viento en popa. En este contexto, se refirió a la posibilidad de ser madre junto al delantero del Galatasaray: "No es un proyecto cercano. Estamos muy bien así, tratando de acomodarnos a esta nueva vida. Yo sobre todo, que voy y vengo. Tengo tres hijos. Cuando era chica quería tener diez, pero era una fantasía".