Yanina Latorre destrozó a Pampita y la ninguneó: "No es que te pagan la fortuna que pide esta"

El nivel de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain es de clase mundial y así lo hace saber cada vez que va a una entrevista donde, más allá de su participación, genera muchas repercusiones y logra que la audiencia celebre su aparición. Recientemente contó que cobra por ir a programas y logró que la conductora Yanina Latorre proteste al respecto.

"Yo para ir a programas tengo un fee, un presupuesto. Así que si en algún momento ese presupuesto está, estoy encantada", lanzó Pampita ante un móvil que repasaron al aire de SQP, el programa de América TV. "Se ve que no te lo pagan", ironizó enseguida la conductora del segmento. "Yo la verdad es que prefiero quedarme en mi casa con mis hijos. Trabajo casi todos los días", cerró mientras tanto la modelo.

Latorre enseguida apeló a sus compañeros de panel para cuestionar la actitud de la ex de Benjamín Vicuña. "Vos fuiste el otro día a lo de Mirtha, pero vas por un chivo. No es que te pagan la fortuna que pide esta ", le espetó a Ximena Capristo. "No voy por un chivo. Cada uno pide el cachet que puede", contrapuso la ex Gran Hermano.

"Estoy totalmente en contra de que cuando te llaman de invitada y te van a hacer una nota, me parece que no tenés que cobrar. Fue a lo de Susana, le cobró 11 mil dólares y no abrió la boca", siguió Latorre, con el foco en la última participación de la modelo en el show de la diva, cuando se negó a hablar de su ex pareja Roberto García Moritán, de quien se había separado no hacía mucho tiempo.

Pampita y Susana Giménez en la entrevista que cobró 11 mil dólares.

El problema es que en aquella oportunidad Pampita aclaró de manera previa a la producción de Telefe que no iba a hablar sobre su vida personal, algo que repitió durante la entrevista más de una vez, ante cada pregunta punzante de la diva, que intentaba eludir la definición previa para lograr un titular más contundente.

"Es de las pocas figuras de Argentina que cobra para ir a los streamings. No tengo la cifra, pero cobra muy bien. Me acuerdo que en Punta del Este, cuando recién arrancábamos, la invitaron y ella dijo: 'mirá, yo acá estoy trabajando. Vengo de vacaciones y a trabajar'", relató el panelista Lizardo Ponce.

Roberto García Moritán y Carolina "Pampita" Ardohain en los tiempos de cuando estaban en pareja.

Yanina Latorre recordó que cuando Pampita Ardohain fue como invitada a LAM para una entrevista y que allí no le pagaron. "Aparte con Susana no abrió la boca. A ver, si Susana me pone 11, 12, 20 lucas, me dejo prostituir en vivo", bromeó la conductora, con la intención de echarle una nueva palada de tierra a la modelo.