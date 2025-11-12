La China Suárez destrozó y hundió a Benjamín Vicuña: "Es más fuerte que él llorar en cámara"

La China Suárez no estaría atravesando sus mejores días, ni a nivel profesional ni personal. Mientras Disney+ no logra cerrar entrevistas con la protagonista de su nueva serie, la actriz se dedica a tirar indirectas en X.

Así como negó tener problemas con el equipo de Nadie Dice Nada y con Ángela Torres, con quien tuvo un intercambio de mensajes violentos tiempo atrás, también aprovechó para apuntar contra su ex pareja, Benjamín Vicuña.

La China Suárez respondió a sus haters o fanáticos en redes, todo con el mismo fin: hundir a sus enemigos

Según trascendió, los abogados de la China y los del actor chileno se reunirán en los próximos días para revisar un nuevo acuerdo sobre permisos de viaje, temas económicos y cuestiones educativas. Esto se da en un contexto particular, ya que actualmente Suárez vive en Turquía junto a Mauro Icardi.

El dato fue filtrado por una cuenta de fans que anticipó: "Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras, pongan la pava. Mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China —así como el padre del baño pone 800 mil condiciones— le ponga una: no filtrar más nada a la prensa ".

La China Suárez apuntó contra Benjamín Vicuña

La respuesta de la ex Casi Ángeles no tardó en llegar. Fiel a su estilo, la disparó con un mensaje directo y sin filtros contra su ex: "De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara ", dejó en evidencia la tensión que atraviesan.

Cabe recordar que hace unas semanas Vicuña había hablado en una entrevista chilena sobre lo difícil que le resulta estar lejos de sus hijos, a quienes no veía desde hacía meses debido a su escolarización en Turquía. La China, lejos de empatizar, minimizó públicamente sus declaraciones.

La China Suárez y Benjamín Vicuña en guerra por sus hijos

La guerra entre Suárez y Vicuña viene escalando desde hace tiempo. Todo se agravó cuando el actor le revocó el permiso para que Magnolia y Amancio pudieran salir del país, aunque luego accedió a firmarlo nuevamente. Los chicos viajaron con su madre a Turquía, pese a que él nunca estuvo de acuerdo con la mudanza: "El papá del año. Quien no habla con la prensa porque 'no es mediático', pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", escribió en aquel entonces la mediática.

Con este nuevo capítulo, la tensión entre la China Suárez y Benjamín Vicuña vuelve a quedar expuesta. Y, una vez más, las redes se convirtieron en el campo de batalla donde la actriz prefiere dar pelea.