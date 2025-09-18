La China Suárez mostró a sus hijos en el nuevo Colegio de Turquía: ¿Provocación u orgullo?

Mientras en redes sociales se burlaban de que la China Suárez fue reemplazada por Pampita como embajadora de la prestigiosa marca Carolina Herrera, la actriz disfruta de otras cosas, como su maternidad.

A través de historias de Instagram, la ex Casi Ángeles dedicó un mensaje a sus hijos. Más que a los menores, la publicación parecía dirigida a quienes especulaban sobre si Amancio y Magnolia, frutos de su relación con Benjamín Vicuña, también irían al colegio en Turquía, como su hermana mayor, Rufina Cabré.

La China Suárez se adaptó perfectamente a Turquía. Spoiler: sus hijos también

Cabe recordar que la China se mudó a Estambul para acompañar en su carrera deportiva a Mauro Icardi, y su hija mayor decidió vivir la experiencia de escolarizarse en un nuevo país y conocer su cultura. Al parecer, los dos más chicos quisieron seguir sus pasos.

" Estoy orgullosa de ustedes . Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos", comenzó la dedicatoria de la influencer junto a cuatro imágenes de los nenes con el uniforme del nuevo colegio.

China Suárez, orgullosa de sus hijos, presumió cómo se adaptan al nuevo colegio en Turquía

"Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptados, felices", culminó el posteo, en el que los hijos se muestran abrazados y sonrientes.

Esto se suma a los videos que días atrás compartió la China Suárez de sus hijos hablando turco, contenido que fue interpretado en redes sociales como una provocación hacia Francesca e Isabella Icardi, quienes no ven a su padre desde que retomó su vida en Turquía. Y dato no menor: los hijos de la actriz parecían ir al mismo colegio que iban las nenas de Wanda Nara cuando vivian allí.