La China Suárez hace estallar las redes con su nuevo brote: "Está gagá"

Las tardes de paseo y spa que suele presumir en sus redes la China Suárez no estarían haciendo efecto relajante. Y es que en a tarde del miércoles, la mediática explotó por el continuo hate que recibe y decidió exponer a sus mayores críticos.

Si bien en cada publicación que realiza tiene comentarios negativos, la polémica estalló con sus últimas fotos subidas a Instagram. Un carrusel con dos imágenes en primerísimo primer plano y una tercera con un plano medio corto, destacado un maquillaje intenso en los ojos.

La China Suárez compartió una foto en primer plano y no soportó las criticas

"Esas pestañas y esa boca", escribió una usuaria junto a emojis de burla. "Vomito", dejó su opinión otra. "Siempre las mismas fotos pedorras", se sumó al sin fin de críticas. "Te faltó un poquito más de zoom, ya que no se ve bien tu cara", comentó alguien más a pura ironía.

Es de público conocimiento que tanto la China como Mauro Icardi siguen el minuto a minuto de lo que se dic sobre ellos en redes. En este contexto y harta de recibir este tipo de mensajes, la influencer decidió exponer a quienes la critican. ¿Cómo? No sólo compartió capturas de los comentarios que le dejan, sino que además expuso las fotos de perfil de sus haters en la red social.

Pero no todo quedó ahí. En respuesta al comentario sobre el zoom, Suárez volvió a subir una de las imágenes, esta vez con un acercamiento extremo, donde solo se veía un ojo, parte de su nariz y boca, junto a un mensaje sarcástico: " Ahí va con más zoom. Para que la pongas de fondo de pantalla ".

Está claro que una persona a la que realmente no le interesa lo que opinan de ella —como suele repetir la China— y que está enfocada en disfrutar de su pareja y de sus hijos en Turquía, no se tomaría el trabajo de revisar comentarios, entrar a cada perfil, hacer capturas y luego compartirlas.

Las redes sociales estallaron ante los últimos posteos de la China Suárez

Sin embargo, eso no fue todo: para cerrar su jornada en Instagram, subió una historia desmaquillándose y escribió: "Buenas noches. Me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya. ¡Descansen!".