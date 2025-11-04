La China Suárez incendia Disney: éxito, haters y una venganza en la Patagonia

Mientras en redes sociales es blanco de críticas y comentarios negativos, en Disney la China Suárez atraviesa un gran momento profesional con varios estrenos en marcha. Spoiler: algunos de sus detractores trasladaron su odio a las plataformas oficiales de la productora para intentar perjudicarla.

El pasado 17 de octubre se estrenó Parking, con la actriz como protagonista junto al español Marc Clotet, en una historia que combina acción y comedia en una trama cargada de tensión. El filme sigue a un empleado de estacionamiento y a una mujer misteriosa que presencian un asesinato y se convierten en víctimas de una peligrosa persecución.

El pasado 17 de octubre se estrenó Parking, con la China Suárez como protagonista junto al español Marc Clotet

La historia transcurre en un garaje del microcentro porteño, donde Mateo (Clotet) vive su primer día de trabajo mientras planea su huida, ya que se encuentra bajo arresto domiciliario. La llegada de Lara (China Suárez), una mujer enigmática, desencadena una noche vertiginosa que se transforma en una carrera contrarreloj. Unidos por las circunstancias, ambos deberán enfrentarse a los criminales, al tiempo y a sus propias debilidades. El estacionamiento se convierte en un laberinto donde intentan sobrevivir, poniendo a prueba sus límites.

La película recibió fuertes críticas: algunos medios elogiaron su premisa y su ritmo de thriller, mientras que otros cuestionaron el guion y el desarrollo de personajes. Para parte de la prensa, se trata de un buen intento dentro del género de acción; para otros, una historia que no logra sostener su potencia inicial ni equilibrar las escenas cómicas.

A pesar de los haters que la atacan en redes desde su romance con Mauro Icardi y su mediática enemistad con Wanda Nara, Disney volvió a apostar por ella, esta vez como protagonista de una serie. A través de las cuentas oficiales de la productora se compartió el primer tráiler de Hija del Fuego: la Venganza de la Bastarda, una ficción que promete convertirse en uno de los grandes estrenos del año.

Los haters de la China Suárez llegaron a las plataformas de Disney+

El thriller romántico, ambientado en la Patagonia argentina, narra la historia de una mujer que busca venganza. Producida por Adrián Suar y realizada por Kapow, la serie llegará a Disney+ el próximo 19 de noviembre. El elenco incluye a Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia, entre otros.

La producción, escrita por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, cuenta con 22 episodios de 30 minutos cada uno. Aunque parte del rodaje se realizó en Buenos Aires, la mayor parte tuvo lugar en San Martín de los Andes. La serie promete cautivar al público con sus paisajes impactantes y una trama que mezcla amor, venganza, secretos, crímenes y pasión.

La historia sigue a Letizia (Suárez), quien llega al pueblo ficticio de Villa Los Cóndores para casarse con un poderoso empresario local. Su llegada genera asombro y sospechas, aunque nadie imagina que en realidad oculta un plan de venganza marcado por crímenes y oscuros secretos.

Si bien muchos comentarios celebraron el regreso de la China Suárez a la pantalla, Disney+ debió eliminar varios mensajes ofensivos publicados en sus redes oficiales. Aun así, algunos permanecen visibles en Instagram: "Relatos de una conch... salvaje tendría que llamarse, si no es lo mismo"; "Lamboglia poniendo guita para su VIP" o "Qué decepción, Disney".