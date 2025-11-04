La escapada romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández que causó revuelo: habló Gonzalo Gerber

Nico Vázquez y Dai Fernández ya no se esconden. Tras confirmar que se están conociendo amorosamente, los protagonistas de Rocky emprendieron su primer viaje juntos: Nueva York fue el destino elegido para la escapada romántica.

La cita se dio en la madrugada del martes en el Aeropuerto de Ezeiza, donde las cámaras los captaron antes de pasar los controles migratorios. El actor lució una gorra con visera, un collar de plata visible sobre una remera negra y un look relajado, fiel a su estilo. Por su parte, la actriz optó por un pantalón negro cómodo y un top blanco.

Ambos, sonrientes y distendidos, se mostraron de excelente humor ante los fotógrafos presentes, posando sin apuro y dejando entrever la complicidad que los une en este primer viaje internacional como pareja.

Si bien una escapada juntos suele marcar un paso importante, no todo será relax ni el tonteo típico de los primeros meses de relación. No viajan solos: los acompañan dos integrantes del staff del musical, lo que confirma que la travesía combina el plano personal con el profesional. En Filadelfia, la pareja planea participar de la reconocida Rocky Run del 8 de noviembre. Según trascendió, Vázquez también estaría en negociaciones para que Sylvester Stallone visite Argentina el año próximo.

Mientras tanto, y en paralelo al revuelo por el viaje, Gonzalo Gerber —ex pareja de Dai Fernández— tomó una drástica decisión en redes sociales: dejó de seguir tanto a la actriz como a Vázquez.

El bailarín se presentó en los Premios Hugo 2025, donde fue galardonado como "Mejor interpretación masculina" en ensamble por su trabajo en Sandro, el gran show. Allí fue consultado por primera vez sobre su separación y el nuevo vínculo entre los protagonistas de Rocky: "No voy a hablar de mi vida privada. Les agradezco, la mejor, pero no estoy para contestar ese tipo de preguntas", expresó.

Aunque intentó esquivar el tema, los cronistas insistieron tras la difusión de la primera foto de la nueva pareja cenando en público: " No sentí ninguna necesidad de publicar algo. Le deseo lo mejor ". El intercambio, breve pero sincero, dejó en claro su decisión de no confrontar. Incluso cuando le mencionaron que había dejado de seguir en redes a su ex y a Vázquez, se limitó a decir: "Es lo más normal que puede pasar en una relación. Se termina y se termina, ya fue".