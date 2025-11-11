La China Suárez en medio de la guerra del stream: piden apagón para Luzu TV

La China Suárez llegó al país acompañada de Mauro Icardi. La actriz aprovechará su estadía en Buenos Aires para promocionar su serie La hija del Fuego y aprovechará para hacer una gira por algunos medios de comunicación. En este contexto, la comunidad e LUZU TV se vio afectada por el WandaGate.

La ex Casi Ángeles estará en Antes que Nadie el próximo miércoles 12 de noviembre. El programa lo conduce Diego Leuco junto a Micaela Vázquez, Yoyi Francella y Martín Dardik de lunes a viernes de 8 a 10.

La China Suárez estará el próximo miércoles en Antes que Nadie

Diego Leuco anunció en Antes Que Nadie: "Todo el país la quiere entrevistar y por alguna extraña razón nos tocó a nosotros. Todo el país quiere saber qué dice, qué piensa, qué tiene para contar".

Así la guerra de la China Suárez y Wanda Nara copó el mundo del streaming, donde además se produce otra disputa entre Luzu y Olga, dos de los canales más vistos. Según dio a conocer Laura Ubfal en su cuenta de X, "Disney ofreció a China Suárez para hacer notas en la semana de promoción de su serie Hija del Fuego en Olga".

Pero, desde el canal de streaming " no hubo aceptación en apoyo a Wanda Nara ", ya que la Bad Bitch visitó varios programas en otras oportunidades. La periodista, además, contó que "quería ir al programa de Paula Chaves", Tapados de Laburo, uno de los programas con mayor audiencia.

Laura Ubfal reveló que el WandaGate llegó a la guerra del streaming

Entre las reacciones en las redes fueron muy diversas, algunos ansiosos por escuchar sus declaraciones y otros indignados: " ¿Apagón de Luzu 12/11 dijiste? Malísimo ", "No suelo ver AQN. Mañana no me lo pierdo", "Buenísimo que avisen así nadie lo ve" o "Se arrancará a mirar desde las 10hs, una lástima. Publicitemos pagar las cuotas alimentarias mejor", fueron algunos comentarios que piden apagón para el canal de Nico Occhiato.

Ahora bien, algunos usuarios debaten la posibilidad de que la China Suárez hable sobre su polémico romance con Mauro Icardi y los detalles de su nueva vida en Turquía. Sin embargo, desde Disney+ le programaron entrevistas enfocadas en la serie que se estrenará en los próximos días.