Wanda Nara habló antes del reencuentro de Icardi con Francesca e Isabella: "Mis hijas no tienen faltas"

Mauro Icardi llegó al país por unos días con el objetivo de pasar unos días con sus hijas después de cinco meses. El reencuentro está pactado para este martes cuando Francesca e Isabella salgan del colegio; es por eso que algunos periodistas se acercaron al Chateu Libertador para saber la opinión de Wanda Nara.

En las horas previas al encuentro, se especuló con la posibilidad de que la Bad Bitch se mande alguna de las suyas para impedir el contacto de las menores con su padre. Sin embargo, se mostró cooperativa.

Wanda Nara mostró cómo preparó las valijas de sus hijas que pasarán unos días con Mauro Icardi

A través de una historia de Instagram compartió que les preparó las valijas a las nenas para que estén hasta el 15 de noviembre con el futbolista como está previsto ante la Justicia: "Que la pasen hermoso. Las amo infinito", escribió. Horas más tarde fue interceptada por la prensa afuera de su casa: "Bien, dentro de la intimidad como fue en las anteriores veces, fueron al colegio. Mis hijas no tienen faltas, solo una ", respondió desde su auto cundo le consultaron como se preparó para la revinculación familiar.

Wanda dejó claro que en esta oportunidad quiere mantener lo familiar lejos del show y responder lo justo, sin abrir nuevas polémicas: "Estoy contenta que nos sigan todas las noches en MasterChef Celebrity y trabajando. Me voy a grabar y salgo muy tarde", resumió y dio a entender que está enfocada en su trabajo.

Los periodistas quisieron saber sobre la posibilidad de que sus hijas compartan tiempo con la China Suárez. Sin embargo, la conductora resguardó su postura de no polemizar el reencuentro de Francesca e Isabella con Icardi: "Chau", marcó el final del intercambio mientras el auto se alejó del lugar con rapidez.

Cabe recordar que días atrás Wanda Nara presentó ante la Justicia el pedido de las menores de estar solas con Icardi sin la presencia de su novia ni sus hijos. Ahora la pregunta abierta es: ¿cumplirá el deseo de las menores o las vinculará a la fuerza con la China?