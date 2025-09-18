Nueve meses sin Jorge Lanata: Elba Marcovecchio confesó si todavía lleva su anillo de casada

Elba Marcovecchio, abogada y viuda de Jorge Lanata, abrió su corazón en una emotiva confesión que deja en evidencia lo más humano: el profundo dolor que marcó su vida desde la muerte del periodista. A nueve meses de su partida, ella aún enfrenta los desafíos de convivir con los recuerdos y la ausencia de quien fuera su compañero.

"Vivir en el mismo edificio me trae esa sensación de ambivalencia, de su ausencia y de su presencia", admitió con tristeza, dejando entrever cómo el espacio que compartieron se convierte en un constante y doloroso recordatorio de lo que perdió.

Elba Marcovecchio confiesa tener miedo por la salud de su marido

El lugar de trabajo de Lanata, un rincón que alguna vez fue sinónimo de creatividad y pasión, ahora es para ella un espacio inaccesible: "No volví a entrar porque ahí pasa algo que es tremendo para mí, al estar cerrado, tiene su olor, tiene su perfume todavía ", confesó.

En su hogar, cada objeto parece tener una carga emocional más fuerte que nunca: "La presencia de Jorge es más grande que todo lo que tenía, es su vivencia", expresó Elba con un nudo en la garganta. En el comedor, la cabecera que alguna vez ocupó Lanata sigue siendo un símbolo imborrable: "Hay una cabecera que es de él y yo uso la otra".

Jorge Lanata

Elba también reveló que aún lleva la alianza de casada, un gesto que encapsula el vínculo eterno que siente con Jorge: " Yo lo tengo acá, es muy difícil sacarse la alianza . Es tremendo el término 'viuda', te marca la ausencia porque cuando uno se separa toma la decisión", reflexionó, dejando ver cómo este pequeño objeto le ayuda a mantener vivo el lazo con quien fue el amor de su vida.

La partida del polémico Lanata, ocurrida el 30 de diciembre de 2024, dejó una herida profunda en quienes lo conocieron y admiraron y su muerte fue el desenlace de meses de lucha contra problemas de salud que se agravaron con el tiempo. Lanata había sido internado inicialmente en junio tras sufrir un infarto mientras ingresaba al sanatorio para un estudio programado. A partir de entonces, su estado se complicó con una falla multiorgánica, infecciones y una isquemia intestinal que requirió una cirugía invasiva.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

El periodista pasó sus últimos meses entre hospitales y clínicas de rehabilitación, enfrentando altibajos constantes en su salud. La familia y los profesionales médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo, pero el deterioro físico fue implacable. Finalmente, a los 64 años, Lanata dejó este mundo, dejando detrás un legado periodístico inmenso lleno de polémicas y recibiendo el mote del creador de "la grieta política" entre los argentinos.

Elba Marcovecchio sigue lidiando con las cicatrices emocionales que dejó esta pérdida: "Es tremendo vivir sin él", concluyó en la entrevista dejando expuesta la magnitud del vacío que dejó Jorge Lanata en quienes lo amaron profundamente.