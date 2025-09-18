La foto que confirma que Wanda Nara ya le presentó sus hijos a Martín Migueles

Si bien Wanda Nara bajó su intensidad en redes sociales, su vida privada continúa en el centro de la escena mediática: pasó de presumir su soltería a casi blanquear su relación con Martín Migueles.

Mientras que el entorno de la conductora insiste en que Migueles es solo un amigo o su personal trainer, lo cierto es que Fede Flowers reveló que se trata de algo más. El periodista compartió una foto que confirmaría el romance y aseguró: " Ya está integrado a la familia ".

Martín Migueles comparte con los hijos de Wanda Nara

El pasado miércoles, los tortolitos asistieron al partido de River contra Palmeiras en el Monumental. Se ubicaron en el palco de Wanda junto a sus hijos y varios amigos de los chicos. Según testigos, el trato entre todos fue muy cordial y cercano.

Que Migueles ya comparta tiempo con los hijos de Nara es un detalle clave que alimenta las versiones de que la relación va en serio. Sin embargo, en redes sociales no faltaron las críticas; algunos usuarios de X recordaron la polémica con la China Suárez y cuestionaron: "¿Ya están en terapia las hijas o es solo del lado paterno el problema? Porque su mamá ya lleva varios cambios de temporada, mientras su padre tiene una relación estable con familia ensamblada".

Wanda Nara y Martín Migueles en la cancha de River

Esta no fue la primera vez que el socio de Elías Piccirillo aparece junto a Wanda y su círculo íntimo. Una de las primeras salidas públicas también había sido en la cancha de River, durante el partido de la Selección Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias 2026.

Además, la conductora y Martín Migueles regresaron hace pocos días de una escapada romántica a Uruguay, donde compartieron momentos con las amigas de Wanda Nara e incluso con su hermana, Zaira Nara.