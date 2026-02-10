Misterio en Saavedra: hallan muerto a un hombre con un cuchillo clavado en el pecho en el Parque Mugica

Todo ocurrió en el Parque Carlos Mugica, con una escena imposible de olvidar. Faltaban pocos minutos para las 7.30 cuando un paseador de perros caminaba por los senderos arbolados del predio de Saavedra y se topó con un cuerpo tendido en el suelo. Tenía un cuchillo clavado en el pecho. Sin perder tiempo, el hombre llamó al 911. Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría Vecinal 12A y una ambulancia del SAME. Los médicos solo pudieron confirmar lo inevitable: el hombre estaba muerto. La víctima fue identificada como C. A. T., de 63 años. El cadáver no presentaba otras lesiones ni signos evidentes de defensa.

Hallan muerto a un hombre con un cuchillo clavado en el pecho en el Parque Mugica

Ese detalle abrió inmediatamente un interrogante inquietante para los investigadores: ¿se trató de un asesinato o de una decisión extrema? La causa quedó en manos del fiscal José María Campagnoli, de la Fiscalía Descentralizada de Núñez-Saavedra, con la colaboración de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo Médico Forense.

En el lugar, ubicado frente a Tecnópolis y a pocas cuadras de la General Paz, los peritos trabajaron durante horas mientras el parque permanecía vallado. Detectives intentan ahora ubicar familiares y conocidos para reconstruir las últimas horas de la víctima. "En principio, el cuerpo no presentaba lesiones o signos de defensa. Todavía no se puede afirmar si se trató de un homicidio o un suicidio", indicaron fuentes del caso.

Las primeras conjeturas apuntaron a una posible pelea entre personas en situación de calle. Sin embargo, con el avance de las pericias surgió otra línea investigativa: que el hombre se haya quitado la vida. Según trascendió, atravesaba un profundo cuadro depresivo. Hace tres años había perdido a un hijo y luego a su esposa, golpes que -según investigadores- nunca logró superar. Mientras la autopsia y los análisis forenses intentan dar certezas, la escena sigue generando preguntas.

Un parque de más de 50 mil metros cuadrados, transitado cada mañana por vecinos, runners y familias, se convirtió por unas horas en el escenario de un enigma oscuro. Lo único claro es el impacto de la imagen inicial: el cuerpo solo, en medio del verde, descubierto por casualidad al comenzar el día. Ahora la Justicia deberá determinar si allí ocurrió un crimen silencioso... o la despedida final de un hombre que ya no pudo con su propia historia.