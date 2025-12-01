Wanda Nara estalló, rompió el silencio y confesó si pidió bajar a La Joaqui de la tapa de Gente

Anualmente, la revista Gente organiza una fiesta para cerrar el año: una noche donde no solo se destaca la elegancia, sino también el trabajo y la trayectoria de cada figura pública. Sin embargo, lo que debería ser una celebración terminó teñido de tensión luego de que circulara la versión de que Wanda Nara pidió que bajaran a una famosa de la portada.

Fue Ángel De Brito quien, a través de sus historias de Instagram, encendió la polémica: " Wanda bajó a La Joaqui de la tapa de los personajes del año de Gente ", reveló.

Según Ángel De Brito, Wanda Nara mandó a bajar a La Joaqui de la fiesta de Gente

Si bien la noticia sorprendió, no resultó del todo inesperada para quienes conocen los antecedentes mediáticos entre la conductora de MasterChef y la cantante de RKT. Todo indica que la tensión que se vive en los estudios del reality habría escalado hasta la gala de la revista.

Dentro de las internas del programa trascendió que La Joaqui no mantiene una buena relación con Wanda Nara. Cuando se supo que la empresaria le habría escrito a Enzo Fernández, y Valentina Cervantes estaba al tanto, la artista se posicionó del lado de la modelo, marcando distancia con la conductora.

Ambas negaron haber protagonizado una fuerte discusión durante la despedida de Cervantes, un momento que luego fue recortado en la edición emitida por Telefe. Sin embargo, el supuesto pedido de Wanda para que La Joaqui no apareciera en la tapa parecería confirmar el conflicto.

Además, días atrás, la cantante habló a la salida del canal y se refirió, con cierta ironía, al encuentro del equipo de MasterChef en la casa de Luck Ra, su pareja. Consultada sobre la ausencia de Wanda, respondió: " Ella está trabajando todo el día, no tiene tiempo, tal vez ". Sin embargo, ni Wanda ni la artista se refrieron a la supuesta baja.

🔴 WANDA NARA BAJÓ A LA JOAQUI DE LA TAPA DE REVISTA GENTE@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/Rj7XAqDCVI — América TV (@AmericaTV) December 1, 2025