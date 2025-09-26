La China Suárez regresó a Argentina: polémica por sus gatos y las hijas de Wanda Nara

Cuando parecía que el WandaGate había quedado atrás y cada uno había aceptado su destino, la polémica volvió a encenderse. Y, como suele pasar, son los propios protagonistas quienes alimentan el escándalo. En este contexto, la China Suárez aterrizó en Argentina y desató revuelo con su salida del aeropuerto y un álbum de fotos que muchos usuarios interpretaron como un mensaje directo a Wanda Nara.

La actriz llegó al país junto a sus tres hijos. Mientras los medios la esperaban para consultarle sobre su vida en Turquía y la escolarización de los menores, ella decidió evitar a la prensa saliendo por una puerta VIP. Sin embargo, su intención de mantener un "bajo perfil" se desdibujó cuando horas después compartió en redes un posteo que fue leído como una imitación del estilo de la Bad Bitch.

La China Suárez posó con sus gatos y generó polémica

A simple vista, se trataba de un carrusel de imágenes con amigos y mascotas. Pero, según los usuarios, nada fue casual: señalaron que la ex Casi Ángeles posó con las mismas hebillas que suele usar Wanda y, lo más polémico, con gatos similares a los de Francesca e Isabella Icardi.

La controversia escaló rápido. Cabe recordar que la conductora de Masterchef había denunciado que Mauro Icardi mantiene secuestradas a las mascotas de sus hijas sin devolverlas, lo que ya generaba tensión.

La foto de Wanda Nara y Mauro con sus mascotas: ¿son iguales a los de la China?

En ese marco, ver a la China con animales casi idénticos desató críticas en X (ex Twitter): "Así como mi Chinita estaba obsesionada con Wanda y sus hijas, ahora también lo está con sus mascotas, mientras los de ella se ahogan y electrocutan" o "La provocación ya no va solo a Wanda, también a sus hijas. Son los gatos de Isabella y Fran. Después se preguntan por qué recibe tanto hate. ¿Con qué necesidad?".

No faltaron, sin embargo, quienes salieron en defensa de la actriz, asegurando que los gatos son adoptados por ella y simplemente se parecen a los de la conductora de Masterchef. Aun así, el debate volvió a instalar la idea de que la China Suárez nunca buscó una vida con Mauro Icardi, sino que lo que realmente deseaba era ocupar el lugar de Wanda Nara.