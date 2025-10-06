Pampita y Benjamín Vicuña ¿enfrentados? por un regalo millonario a su hijo: estos son los motivos

Tras los conflictos entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, Pampita salió a apoyar a su ex marido y destacó el rol de padre presente que el actor cumple con sus tres hijos mayores. En el último tiempo, se los vio compartir diferentes momentos familiares, aunque la paz habría llegado a su fin por un nuevo conflicto.

La conductora y el actor volvieron a quedar en el centro de la polémica por un desacuerdo vinculado a la educación y los límites de su hijo mayor, Bautista. En los últimos días, el joven posó junto a su madre en la alfombra roja de los premios Martín Fierro, pero trascendió que estaría atravesando una etapa de rebeldía y desobediencia propia de la adolescencia.

Benjamín Vicuña quiso regalarle un alto de alta gama a su hijo mayor, pero Pampita se negó por validos motivos

Ante esta situación, Pampita habría tenido que intervenir, quedando como "la villana" de la historia. Según revelaron en la última emisión del programa A la Tarde, la discusión se habría desatado por un auto de alta gama —de una reconocida marca francesa— que Vicuña quería regalarle a su hijo.

Daniel Fava hizo la pregunta del millón: " ¿Se merecía el joven semejante presente? ". A lo que Ambrosino respondió: "Yo creo que todos se merecen un coche... Fue por mal comportamiento. Chicos, es un adolescente, todos los adolescentes se portan mal", minimizando el conflicto y recordando que las turbulencias son parte de esa etapa.

En X cuestionan el viaje de Pampita con sus hijos y el silencio de Benjamín Vicuña

Por su parte, otro de los panelistas del ciclo aportó que la resistencia de Pampita se habría debido al bajo rendimiento escolar del adolescente: "A mí me dicen que Bautista habría fallado en sus compromisos educativos".

Mientras el actor y la modelo atraviesan nuevos desacuerdos sobre la crianza de sus hijos, el nombre de Benjamín Vicuña volvió a ser tendencia en redes sociales. Varios usuarios cuestionaron su silencio ante el reciente viaje de Pampita a Nueva York con sus hijos, quienes se ausentaron del colegio, recordando que el actor había criticado a la China Suárez por una situación similar: "Se fueron desde el miércoles. ¿A Vicuña no le preocupa que el nene falte o la preocupación es selectiva?", se leyó en X.