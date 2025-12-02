Luciana Salazar esquivó la pregunta que la vincula en un amorío con Lio Messi y estallaron las teorías

Sin dudas, Luciana Salazar saber cómo ser protagonista de las noticias más polémicas. Y es así que tras una entrevista en la que le preguntaron directamente por su vida sentimental, confesó haber tenido un affaire con un famoso internacional y sembró dudas sobre las versiones sobre un romance con Lionel Messi.

Durante la charla con la revista Caras, la periodista planteó: "¿Estuviste en algún momento cuando la relación de su novia se había dispersado con Lionel Messi?". La modelo lejos de negarlo y terminar con los rumores, respondió: " No puedo contestar ".

Luciana Salazar prefirió guardarse para ella lo que pasó con Messi

Si bien cuando se trató de Messi, Salazar prefirió mantener el misterio, no fue lo mismo cuando le preguntaron por Luis Miguel. En este caso, admitió con claridad: " Sí, estuve con él ", aunque aclaró enseguida que prefiere mantener su intimidad lejos de las cámaras y micrófonos.

Luciana Salazar se animó a la entrevista con revistas Caras

No es la primera vez que la mediática habló sobre el cantante internacional, aunque en esta oportunidad decidió ser más clara y confirmar que tuvo algo con él.

Este intercambio no tardó en viralizarse en las redes, donde muchos usuarios interpretaron el silencio sobre Messi como una señal de que podría haber algo más detrás de los rumores. Otros, en cambio, señalan que se trata simplemente del estilo reservado que Luciana Salazar adopta cada vez que se mencionan figuras del deporte.