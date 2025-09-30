La divertida reacción de Luck Ra al curioso blooper que protagonizó Susana Giménez en los Martín Fierro 2025: "¡Ruckau!"

Los Martín Fierro 2025 tuvieron de todo: glamour, emoción, discursos, polémicas... y, como no podía ser de otra manera, un blooper made in Susana Giménez. La diva de los teléfonos fue una de las grandes protagonistas de la noche en el Hotel Hilton, donde se llevó el premio a Programa de Interés General y el de Mejor Conducción Femenina por su vuelta a la televisión con Susana Giménez en Telefe. Primero, hubo momento emotivo. "Qué momento, muchísimas gracias. Me sorprendí porque el último año que yo había hecho el programa fue el 2019, después vino la pandemia y por desgracia me agarró muy fuerte, hasta el 2024 que pude volver", dijo emocionada.

También recordó la entrevista hecha con Inteligencia Artificial a La Mary, un experimento que definió como "increíble": "Gracias chicos porque fue una idea genial". Después, hubo humor. Al agradecer como "Mejor conductora", Susana nombró a María Becerra y Nathy Peluso, hasta que se trabó con Luck Ra: "Como Rucau... ¿cómo? Luck Ra... ese... perdoname Luck Ra, que me equivoqué, me pasa siempre", soltó entre carcajadas del público. El propio cuartetero no tardó en reaccionar en redes. Desde su cuenta de X, compartió un meme de Los Simpson donde Bart descubre que tiene un hermano gemelo llamado Hugo, jugando con la confusión de la diva.

La reacción de Luck Ra al blooper de La Su

Ya con dos estatuillas en mano, Susana dejó también una reflexión sobre la industria: "Me encanta esta unión porque odio las grietas, tenemos que estar unidos siempre, querernos y adorar la televisión. Espero que suba la televisión y que haya muchas series divinas para ver". Y, fiel a su estilo, cerró con un guiño a Mirtha Legrand: "No tengo tantos como la Chiqui, de a poco voy a llegar... Mentira, no voy a llegar porque no creo que haga más mucha televisión. Fueron muchos años, 36 años, y fui muy feliz haciendo el programa". De esta manera, La Su dejó en claro que, con bloopers incluidos, sigue siendo detrás de Mirtha una de las reinas indiscutidas de la TV argentina.