Florencia Peña vs los libertarios: chicanas, denuncias judiciales, ironías y un "3%" que encendió las redes

Florencia Peña está de regreso en la arena política digital. Esta vez, la actriz no se quedó callada frente a dos de los exponentes libertarios más activos en redes: la diputada Lilia Lemoine y el tuitero Pedro Lantaron, alias elpittttt. El último round llegó con Lemoine, que en X promocionaba con un llamativo entusiasmo el acto que llevará a cabo el presidente Javier Milei en el Movistar Arena del próximo 6 de octubre, donde presentará su nuevo libro "La construcción del milagro": "Evento hecho con fondos privados (no es una charla de Florencia Peña) y la entrada es SIN CARGO", posteó la legisladora. Peña recogió el guante con una ironía fulminante: "¿Lo del MILAGRO es por vos?".

El cruce de Flor Peña y Lilia Lemoine

La diputada no se achicó y devolvió el gesto con más acidez: "Gracias por compartir. Reservá una entrada, te esperamos. No te juzgamos por tu vida privada, te juzgamos por haber cobrado fortunas de dinero estatal para dar charlas que en realidad servían para blanquear que se te pagaba para ser bufón del rey". Pero la ex Casados con hijos decidió bajar la persiana con un mensaje breve y demoledor: "3%", en clara alusión a las denuncias de coimas que salpican a Karina Milei.

El cruce de Flor Peña y Lilia Lemoine

Horas antes, la protagonista de "Pretty Woman" ya había tenido un cruce mucho más oscuro. Tras una entrevista radial en la que aseguró que durante el gobierno de Alberto Fernández su familia estaba mejor que ahora, el tuitero Pedro Lantaron lanzó una contundente amenaza: "Ya está, esta mina me cansó. No me importa si me denuncia. Tengo el video de ella g... con Alberto Fernández en el ascensor. Denle like y se los mando por DM". Como no hubo ninguna reacción de Flor, Lantaron -ex candidato de La Libertad Avanza en Pilar y hoy empleado del Incaa- no se detuvo ahí: difundió un chat totalmente falso en el que se hacía pasar por la actriz.

Esta vez, Peña -harta y agotada de este usuario que se dedica a hostigar a opositores y periodistas en la red social de Elon Musk- sí salió al cruce: ¿OTRA VEZ SOPA? Quiero denunciar en esta red, porque ya lo hice en la Fiscalía correspondiente, a este usuario que amenaza con publicar un video INEXISTENTE (si tanto lo tenés, publícalo bebé... ¿Quién te lo impide?). Pero eso no sería lo más grave -porque tal video NO EXISTE- sino que se hizo pasar por mí, inventando un diálogo conmigo que nunca sucedió. ¡El nivel de locura es extremo! Esa NO SOY YO contestando; jamás escribiría de esa manera. ¿Tanto les molesto? Para perder tiempo en inventar este tipo de cosas".

Flor Peña denunció a Pedro Lantaron

La denuncia quedó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29, que ordenó preservar los tuits y los datos de la cuenta por 90 días. Mientras tanto, Lantaron siguió hostigando en redes y Peña optó por el silencio judicial. En medio de funciones teatrales, polémicas en X y cruces con el oficialismo, Florencia Peña volvió a mostrar que no se achica frente a los libertarios. Y aunque el ring digital arde, ella prefiere cerrar con un golpe corto y preciso: un "3%" que dijo más que mil tuits.