La dura confesión de Mariana Fabbiani sobre su cuerpo: "Una batalla que todos vamos a perder"

29 Septiembre de 2025 14:55
En los últimos años, el nombre de Mariana Fabbiani logró posicionarse en boca de todos, y qué mejor reconocimiento que un Martín Fierro en la terna Labor en Conducción Femenina. En este contexto, la mediática abrió su corazón como nunca antes.
En un mano a mano con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, la conductora se sinceró sobre cómo la mirada del público y los comentarios sobre su físico influyeron en su vida tanto en el ámbito personal como en el laboral.
Fabbiani contó que durante muchos años, su cuerpo fue tema de conversaciones y titulares, lo que generó grandes inseguridades en su persona: "Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo. Estaba flaca, sí, pero era algo que no podía manejar, mi metabolismo estaba así, tenía problemas con la gastritis".
Mientras algunas generaciones llegaron a marcar el límite y prohibir que se hablen de cuerpos ajenos, hay otras tantas que todavía crecen en la desdicha de opinar de si alguien está flaca o con algunos kilos arriba de lo que por años fueron "cuerpos hegemónicos"; una idea impuesta por la industria de la moda. "No se acepta el cuerpo del otro. Todo el mundo hacía comentarios de eso y me re acomplejaba. Por suerte ahora tengo unos kilitos de más, la edad trae eso, más aceptación, más maduración, es una batalla que todos vamos a perder", siguió Mariana.
Lo que Fabbiani sufre en cámara, refleja lo que tantas otras mujeres viven en su día a día ante la crítica del otro, mismo de grandes empresas: "También pasa con las marcas, no es que comunican con mujeres de edad, siempre con modelos hegemónicos y hay un montón de otra gente que no está representada. Cuando nos sentimos bien con nosotras es cuando mejor se nos ve", expresó.
El tiempo frente a cámara a veces dificulta separar la vida profesional de la laboral: "Yo crecí en la tele, de alguna manera la gente vio mi evolución. Yo siento que trabajo de mí, y valoro que la gente pueda ver más allá del personaje", concluyó Mariana Fabbiani en una entrevista a corazón abierto.