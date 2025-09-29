La dura confesión de Mariana Fabbiani sobre su cuerpo: "Una batalla que todos vamos a perder"

En los últimos años, el nombre de Mariana Fabbiani logró posicionarse en boca de todos, y qué mejor reconocimiento que un Martín Fierro en la terna Labor en Conducción Femenina. En este contexto, la mediática abrió su corazón como nunca antes.

En un mano a mano con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, la conductora se sinceró sobre cómo la mirada del público y los comentarios sobre su físico influyeron en su vida tanto en el ámbito personal como en el laboral.

Mariana Fabbiani en una entrevista a corazón abierto sobre su carrera en televisión y las inseguridades que le generaron las críticas

Fabbiani contó que durante muchos años, su cuerpo fue tema de conversaciones y titulares, lo que generó grandes inseguridades en su persona: "Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo. Estaba flaca, sí, pero era algo que no podía manejar, mi metabolismo estaba así, tenía problemas con la gastritis".

Mientras algunas generaciones llegaron a marcar el límite y prohibir que se hablen de cuerpos ajenos, hay otras tantas que todavía crecen en la desdicha de opinar de si alguien está flaca o con algunos kilos arriba de lo que por años fueron "cuerpos hegemónicos"; una idea impuesta por la industria de la moda. "No se acepta el cuerpo del otro. Todo el mundo hacía comentarios de eso y me re acomplejaba. Por suerte ahora tengo unos kilitos de más, la edad trae eso, más aceptación, más maduración, es una batalla que todos vamos a perder ", siguió Mariana.

Mariana Fabbiani cuenta cómo pudo sanar las complejidades que le crearon las opiniones sobre su cuerpo

Lo que Fabbiani sufre en cámara, refleja lo que tantas otras mujeres viven en su día a día ante la crítica del otro, mismo de grandes empresas: "También pasa con las marcas, no es que comunican con mujeres de edad, siempre con modelos hegemónicos y hay un montón de otra gente que no está representada. Cuando nos sentimos bien con nosotras es cuando mejor se nos ve", expresó.

El tiempo frente a cámara a veces dificulta separar la vida profesional de la laboral: "Yo crecí en la tele, de alguna manera la gente vio mi evolución. Yo siento que trabajo de mí, y valoro que la gente pueda ver más allá del personaje", concluyó Mariana Fabbiani en una entrevista a corazón abierto.