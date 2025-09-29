Pazos y Brey se cruzaron a los gritos: ¿Puede un triple femicida como "Pequeño J" reinsertarse en la sociedad?

El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, presuntamente liderado por el narco peruano conocido como Pequeño J, no solo conmocionó al país, sino que también encendió un intenso debate en los medios de comunicación. Este lunes, las periodistas Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron un cruce en el programa A la Barbarossa que puso en evidencia dos posturas diametralmente opuestas sobre la posibilidad de reinserción social de personas que llevan adelante crímenes atroces.

Todo comenzó cuando Pazos planteó que incluso los miembros de bandas criminales como la liderada por Pequeño J podrían ser reeducados para reinsertarse en la sociedad tras cumplir su condena: " Veremos si pueden ser reeducados o no, eso es otro tema ", expresó Pazos, generando una inmediata reacción de Brey.

Nancy Pazos y Mariana Brey

"¿Creés que alguien así puede ser reeducado? ¿Alguien que torturó a una mujer de esa manera? La mató por el hecho de ser mujer, como vos decís, es un femicidio", respondió Brey indignada. Así, la conversación rápidamente se tornó más acalorada.

Pazos, muy fiel a su estilo, defendió su posición desde una perspectiva humanista y religiosa: "Sí, porque soy más cristiana que vos. Tiene que ver con los valores, ¿qué dice la Biblia? Estamos hablando de valores. Después nos llenamos la boca hablando de Dios y decimos que los maten... La cárcel, el reto, como tal, tiene que ser una forma de recuperar a la persona para la sociedad . Es bien cristiano, tiene que ver con ser más humanista o más 'hdp'", argumentó Pazos con el mismo tono de indignación.

En medio del cruce, la periodista también subrayó la importancia de escuchar a las víctimas y no caer en discursos que promuevan la venganza: "Yo no discuto con víctimas, a la víctima se le da lugar y se la escucha. Nosotros no podemos decir que se pudra en la cárcel y que los maten...", agregó, mientras el resto de las panelistas intentaba calmarla.

Analía Franchín fue una de las que intervino: "Decir que tiene algo bueno es como decir que (Adolf) Hitler era bueno con su ovejero alemán, chicos". Sin embargo, lejos de calmar las aguas, el comentario pareció intensificar las diferencias entre Pazos y Brey.

Pequeño J

Brey retomó el debate con una postura firme y directa: "Yo sí lo puedo decir porque es lo que pienso. Realmente, un hombre que corta dedos, descuartiza, no tiene manera de ser reeducado", expresó a los gritos esperando la respuesta de su contrincante más férrea.

Pazos, por su parte, cerró el intercambio apelando a una visión más esperanzadora sobre la naturaleza humana: "Soy un ser humano y, como todos, cometemos errores. Esto no fue un error, fue una aberración, pero yo apelo a que la gente en el fondo tiene cosas buenas, todos tenemos cosas buenas", dijo en medio de los gritos y las interrupciones del resto de las panelistas.

El triple femicidio de La Matanza conmovió al país y abrió múltiples debates

El caso de Pequeño J y su presunta implicación en el triple femicidio de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sigue siendo investigado por las autoridades judiciales. Mientras tanto, algunos debates quedan pendientes como el que planteó Nancy Pazos que adquiere una relevancia sin igual por estos días: ¿la cárcel sirve sólo como un medio punitivista o también se puede lograr una reinserción social desde allí?