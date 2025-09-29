Big Bang! News
Noche de gala

Martín Fierro 2025: horarios, transmisión en vivo y la lista completa de nominados

BigBang estará presente en la noche más importante de la televisión. Desde la alfombra roja hasta la ceremonia oficial todos las perlitas del detrás de escena.

29 Septiembre de 2025 13:10
Martín Fierro

Un año más, la televisión argentina se viste de gala para celebrar la entrega de los Premios Martín Fierro de Televisión. Este lunes, a partir de las 21 horas y con transmisión en vivo por Telefe, Santiago del Moro conducirá la gran ceremonia que reconocerá a las figuras más destacadas de la pantalla chica.

La velada comenzará mucho antes: desde las 19 horas, el Hotel Hilton abrirá su alfombra roja para recibir a las celebridades. Allí, Iván de Pineda y Zaira Nara encabezarán la conducción junto a Momi Giardina, Santi Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez, quienes en distintos puestos recibirán a los invitados y mostrarán los looks más impactantes de la noche.

Previo a eso, desde las 18 horas, habrá una transmisión exclusiva de Streams Telefe con Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. En las mesas estarán Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar relatando todo lo que ocurra tras bambalinas, mientras Poggi entrevistará a los ganadores luego de recibir su estatuilla.

También se sumará una edición especial de Ferné con Grego Express, con Grego Rossello entrevistando a los protagonistas de la noche. Kennys Palacios tendrá la cobertura desde el Hilton para Fuera de Joda y Lapré. Desde los estudios de Telefe, Lean Saifir y Luchi Patrone reaccionarán en vivo a la alfombra roja, y Fefe Bongiorno hará lo mismo con la ceremonia.

Finalmente, Santiago del Moro será el encargado de dar inicio a la premiación más esperada, en una noche que promete emociones, sorpresas y momentos inolvidables.

Los nominados

Entre los favoritos, Margarita (Telefe) lidera con nueve nominaciones, incluyendo Actriz Protagonista de Ficción (Isabel Macedo), Revelación (Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro "Toti" Spangenberg), Actriz y Actor de Reparto (Julia Calvo y Rafael Ferro), además de Autor/Guionista (Leandro Calderone y Cris Morena) y Dirección (Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari).

Otra gran competidora es El Encargado (El Trece), con cuatro nominaciones: Actor Protagonista de Ficción (Guillermo Francella y Gabriel Goity), Autor/Guionista (Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare y Alejandro Angelini) y Dirección (Cohn y Duprat, también ternados por Terapia Alternativa).

El reality Bake Off Famosos (Telefe) también llega a los Martín Fierro con cuatro nominaciones: Big Show, Jurados, Producción Integral y Dirección de No Ficción.

Entre las categorías más comentadas en redes sociales, muchos apuestan a que Wanda Nara se llevará el premio a Mejor Labor en Conducción Femenina, mientras que en la conducción masculina, los usuarios señalan a Darío Barassi como favorito por su carisma en Ahora Caigo.

A continuación, la lista completa de nominados a los Premios Martín Fierro 2025:

Reality

  • Cantando 2024 - América
  • Gran Hermano 2024 - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

  • La Noche de Mirtha - Eltrece
  • Nara que ver - El Nueve
  • Susana Giménez - Telefe

Noticiero Nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche - Eltrece

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
  • Soledad Larghi - América Noticias - América
  • Romina Manguel - Opinión pública - El Nueve
  • Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
  • Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
  • Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

  • El Encargado - Eltrece
  • El Método - El Nueve
  • Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Margarita - Telefe

Magazine

  • A la Barbarossa - Telefe
  • Cortá por Lozano - Telefe
  • DDM - América
  • Mañanísima - Eltrece

Big Show

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • La noche perfecta - Eltrece
  • Noche al Dente - América

Labor en conducción femenina

  • Pamela David - Desayuno americano - América
  • Mariana Fabbiani - DDM - América
  • Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
  • Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
  • Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
  • Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
  • Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
  • Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Panelista

  • Luis Bremer - A la tarde - América
  • Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
  • David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
  • Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Escape perfecto - Telefe
  • Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
  • Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
  • Oliver Quiroz - A la tarde - América
  • Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

  • Bendita - El Nueve
  • Pares de comedia - NET
  • Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
  • Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
  • Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo - Margarita - Telefe
  • Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico

A la tarde - América

GPS - América

LAM - América

Producción Integral

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe
  • Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa - Telefe
  • Comer para creer - América
  • Qué mañana! - El Nueve

Revelación

  • Lola Abraldes - Margarita - Telefe
  • Mora Bianchi - Margarita - Telefe
  • Ramiro "Toti" Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
  • Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
  • Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi - Telefe
  • Pasión de Sábado - América
  • Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos - Eltrece
  • El Noticiero de la Gente - Telefe
  • Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

  • Carburando - Eltrece
  • Conmebol Libertadores - Telefe
  • Copa América - Telefe
  • Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
  • Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
  • Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
  • Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

  • Julia Calvo - Margarita - Telefe
  • Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
  • Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Actor de reparto

  • Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Cultural / educativo

  • Argentina de Película - América
  • Proyecto Tierras - Telefe
  • Tecno Tendencias - América

Autor / Guionista

  • Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita - Telefe
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado - Eltrece

Viajes / turismo

  • Iván de viaje - Telefe
  • Resto del mundo - Eltrece
  • Tenés que ir - El Nueve

Programa de Servicio

  • Adn buena salud - Televisión Pública
  • BA Emergencias - El Nueve
  • Intelexis Mujer - NET

Director

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita - Telefe
  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Mariano Cohn y Gastón Duprat - El Encargado y Terapia Alternativa - Eltrece

Director de No Ficción

  • Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 - América
  • Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos - Telefe
  • Ramiro Vicente - Telefe Noticias - Telefe
  • Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson - Telefe

BigBang estará presente en la noche más importante de la televisión. Desde la alfombra roja hasta la ceremonia oficial, se mostrará lo que nadie quiera que se vea en cámara: los looks más comentados, las perlitas del detrás de escena y cada detalle que marcará la entrega de los Martín Fierro 2025.

