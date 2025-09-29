Martín Fierro 2025: horarios, transmisión en vivo y la lista completa de nominados

Un año más, la televisión argentina se viste de gala para celebrar la entrega de los Premios Martín Fierro de Televisión. Este lunes, a partir de las 21 horas y con transmisión en vivo por Telefe, Santiago del Moro conducirá la gran ceremonia que reconocerá a las figuras más destacadas de la pantalla chica.

La velada comenzará mucho antes: desde las 19 horas, el Hotel Hilton abrirá su alfombra roja para recibir a las celebridades. Allí, Iván de Pineda y Zaira Nara encabezarán la conducción junto a Momi Giardina, Santi Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez, quienes en distintos puestos recibirán a los invitados y mostrarán los looks más impactantes de la noche.

Santiago del Moro conducirá la gran ceremonia de los Martín Fierro

Previo a eso, desde las 18 horas, habrá una transmisión exclusiva de Streams Telefe con Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. En las mesas estarán Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar relatando todo lo que ocurra tras bambalinas, mientras Poggi entrevistará a los ganadores luego de recibir su estatuilla.

También se sumará una edición especial de Ferné con Grego Express, con Grego Rossello entrevistando a los protagonistas de la noche. Kennys Palacios tendrá la cobertura desde el Hilton para Fuera de Joda y Lapré. Desde los estudios de Telefe, Lean Saifir y Luchi Patrone reaccionarán en vivo a la alfombra roja, y Fefe Bongiorno hará lo mismo con la ceremonia.

Conductores de la alfombra roja y stream de Telefe para la noche de los Martín Fierro

Finalmente, Santiago del Moro será el encargado de dar inicio a la premiación más esperada, en una noche que promete emociones, sorpresas y momentos inolvidables.

Los nominados

Entre los favoritos, Margarita (Telefe) lidera con nueve nominaciones, incluyendo Actriz Protagonista de Ficción (Isabel Macedo), Revelación (Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro "Toti" Spangenberg), Actriz y Actor de Reparto (Julia Calvo y Rafael Ferro), además de Autor/Guionista (Leandro Calderone y Cris Morena) y Dirección (Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari).

El Martín Fierro de Oro tiene varios candidatos: ¿Quién se lo llevará?

Otra gran competidora es El Encargado (El Trece), con cuatro nominaciones: Actor Protagonista de Ficción (Guillermo Francella y Gabriel Goity), Autor/Guionista (Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare y Alejandro Angelini) y Dirección (Cohn y Duprat, también ternados por Terapia Alternativa).

El reality Bake Off Famosos (Telefe) también llega a los Martín Fierro con cuatro nominaciones: Big Show, Jurados, Producción Integral y Dirección de No Ficción.

Entre las categorías más comentadas en redes sociales, muchos apuestan a que Wanda Nara se llevará el premio a Mejor Labor en Conducción Femenina, mientras que en la conducción masculina, los usuarios señalan a Darío Barassi como favorito por su carisma en Ahora Caigo.

Wanda Nara se posiciona entre las posibles ganadoras de un nuevo Martín Fierro

A continuación, la lista completa de nominados a los Premios Martín Fierro 2025:

Reality

Cantando 2024 - América

Gran Hermano 2024 - Telefe

Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

La Noche de Mirtha - Eltrece

Nara que ver - El Nueve

Susana Giménez - Telefe

Noticiero Nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche - Eltrece

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece

Soledad Larghi - América Noticias - América

Romina Manguel - Opinión pública - El Nueve

Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe

Nelson Castro - Telenoche - Eltrece

Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

El Encargado - Eltrece

El Método - El Nueve

Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Margarita - Telefe

Magazine

A la Barbarossa - Telefe

Cortá por Lozano - Telefe

DDM - América

Mañanísima - Eltrece

Big Show

Bake Off Famosos - Telefe

La noche perfecta - Eltrece

Noche al Dente - América

Labor en conducción femenina

Pamela David - Desayuno americano - América

Mariana Fabbiani - DDM - América

Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe

Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe

Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe

Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece

Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe

Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe

Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Panelista

Luis Bremer - A la tarde - América

Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve

David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve

Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

¡Ahora Caigo! - Eltrece

Escape perfecto - Telefe

Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe

Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece

Oliver Quiroz - A la tarde - América

Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

Bendita - El Nueve

Pares de comedia - NET

Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece

Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece

Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo - Margarita - Telefe

Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico

A la tarde - América

GPS - América

LAM - América

Producción Integral

Bake Off Famosos - Telefe

Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

Ariel en su salsa - Telefe

Comer para creer - América

Qué mañana! - El Nueve

Revelación

Lola Abraldes - Margarita - Telefe

Mora Bianchi - Margarita - Telefe

Ramiro "Toti" Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública

Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece

Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

La Peña de Morfi - Telefe

Pasión de Sábado - América

Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

Arriba argentinos - Eltrece

El Noticiero de la Gente - Telefe

Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

Carburando - Eltrece

Conmebol Libertadores - Telefe

Copa América - Telefe

Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe

Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe

Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América

Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

Julia Calvo - Margarita - Telefe

Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece

Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Actor de reparto

Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Cultural / educativo

Argentina de Película - América

Proyecto Tierras - Telefe

Tecno Tendencias - América

Autor / Guionista

Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita - Telefe

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado - Eltrece

Viajes / turismo

Iván de viaje - Telefe

Resto del mundo - Eltrece

Tenés que ir - El Nueve

Programa de Servicio

Adn buena salud - Televisión Pública

BA Emergencias - El Nueve

Intelexis Mujer - NET

Director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita - Telefe

Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Mariano Cohn y Gastón Duprat - El Encargado y Terapia Alternativa - Eltrece

BigBang estará presente en la noche más importante de la televisión: desde la alfombra roja hasta la ceremonia oficial de los Martín Fierro

Director de No Ficción

Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 - América

Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos - Telefe

Ramiro Vicente - Telefe Noticias - Telefe

Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson - Telefe