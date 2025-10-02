La dura respuesta de Nico Furtado sobre el video con Stefi Roitman: "Impresentable"

Nico Furtado y Stefi Roitman fueron los protagonistas de la semana luego de que se filtró un video de ambos por las calles de Madrid, lo que en redes sociales instaló rumores de infidelidad o separación de la modelo con Ricky Montaner.

Mientras la influencer quiso hacer oído sordos a las versiones que la dejaban como infiel, el actor decidió salir a cortar por lo sano y rompió el silencio con una respuesta directa y sin matices.

Nico Furtado salió hablar de los rumores que lo vinculan con Stefi Roitman

"No soy de aclarar nunca estas cosas. Realmente no entro en este juego ", arrancó Furtado en conversación con Laura Ubfal, marcando de entrada que no suele hacer pública su vida personal y mucho menos dar declaraciones. Aun así, por respeto a la periodista, agregó: "Como a vos te tengo aprecio, te cuento, por si te interesa, que acá no hay nada".

Si bien negó las versiones de una noche de pasión con Roitman, aclaró: "Con Stefi compartimos mismo grupo de amigos en Madrid e incluso, uno de nuestros managers, por lo que no sería nada que nos vean en un mismo lugar con nuestro círculo".

Con esta imagen, Stefi Roitman desmintió su crisis con Ricky Montaner

Furtado enfureció por la mujer que filtró el video y la forma en que usó el contenido para recibir interacciones en redes: " Esta impresentable chica editó esto donde no se nos ve juntos en ningún momento y encima en calles distintas!... Es un delirio y no entiendo cómo pueden darle réplica con tan absurdo video. Por favor no alimenten cosas que están a la vista que son mentira", cerró.

Por su parte, Stefi Roitman no habló públicamente sobre los rumores pero si hubo un gesto que dejó en claro que sigue casada con Ricky Montaner: el matrimonio estuvo presente en el partido del Inter Miami FC contra el Chicago Fire. Ambos posaron con la camiseta rosa del equipo de Messi y se mostraron sonrientes y cariñosos lejos de una tal crisis matrimonial.