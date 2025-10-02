Nico Vázquez frenó en seco a Mario Pergolini cuando quiso hablar de Gime Accardi: "No hay lados"

La soltería de Nico Vázquez no deja de ser tema de conversación y en su paso por Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, quedó en shock con la sinceridad del conductor.

Mientras el actor llegó a diferentes programas para promocionar el éxito teatral que es Rocky, lo cierto es que todos quieren saber detalles de su vínculo con Gime Accardi: "Yo quiero decirte... yo quiero decirte... que siempre estuve de tu lado ", comenzó Pergolini.

Nico Vázquez llegó a Otro Día Perdido para un mano a mano con Mario Pergolini

Cabe recordar que en un primer momento el ex matrimonio sólo anunció su separación sin dar explicaciones, pero con el revuelo mediático fue la actriz quien se vio en la obligación de contar que había sido infiel y aunque Nico la perdonó las cosas ya no venían bien. Vázquez parece no tener intenciones de llevarse mal con Accardi y le puso un freno de inmediato a Pergolini: " No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin ", atinó a decir.

Pero la respuesta no frenó al conductor, que, sin bajar la guardia, respondió: "Pero yo creo que hay lados". Sin embargo, su invitado no estuvo dispuesto a abordar temas de su vida privada e intentó llevar la conversación a un ámbito más profesional.

El ambiente en el estuvo estaba a un segundo de tornarse aún más tenso. Nico, astuto, decidió disipar la incomodidad con una dosis de humor: dejó su asiento y, ante la mirada de todos, comenzó a imitar el caminar de un chimpancé alrededor del estudio, lo que podía dejarlo en completo ridículo pero finalmente contó con el apoyo de Agustín Aristarán que lo imitó enseguida, y la risa recorrió filas y cámaras. La secuencia tuvo su punto cúlmine cuando el mismísimo Pergolini aceptó la invitación al juego y con mucha audacia, se puso también a caminar de la misma forma.

En ese momento insólito, Mario Pergolini habilitó a las redes sociales a burlarse: "Este programa va a dejar memes de mí que voy a odiar toda mi vida". Así es como Nico Vázquez esquivó hablar de Gime Accardi y su separación.