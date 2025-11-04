Tras la pelea con Juanita, Luis Ventura reveló que la deuda de Marcelo Tinelli alcanza los 30 millones de dólares

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, reveló por cuánto está endeudado Marcelo Tinelli, luego de que el conductor estrella de los años 90 quedara expuesto en una pelea con su hija Juanita, luego de que ella denunciara las amenazas de muerte que recibió por culpa de su padre y los enojos que tienen con él en el mundo de las empresas y del fútbol, a partir de los cargos que ostento en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

"Con el mayor acreedor son 11 millones puro", señaló Ventura al aire de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV. La referencia monetaria es en dólares, por lo que se puede tener una magnitud del nivel de deudas que maneja el ex conductor de ShowMatch y Bailando por un Sueño, entre otros.

El periodista aclaró que no todas las deudas de Tinelli llegaron del mundo empresarial, televisivo o futbolístico, sino que muchas de estas también corresponden a otros acuerdos privados que tuvo y de cancelaciones no acordadas en materia de obligaciones laborales a las que no respondió en tiempo y forma.

"Después dicen que, subiendo con otras deudas, estamos en el orden de los 30 millones", afirmó Ventura sobre la totalidad de lo adeudado por Tinelli. En ese sentido detalló que el nuevo dueño del canal Telefe, Gustavo Scaglione, quien es uno de los acreedores de Marcelo, le embargó la venta de la mansión que "El Cabezón" tiene en Punta del Este, la misma en la que ahora graban una nueva temporada del reality familiar "Los Tinelli".

La información llega luego de la ruptura pública que Juanita Tinelli tuvo en relación a su padre, luego de denunciar las amenazas de muerte que recibió. Allí cuestionó "ciertos manejos" que su padre tuvo como empresario, que son los mismos que hoy se transformaron en deudas insuperables que pesan sobre el clan.

Presente también en A la tarde, el periodista Luis Bremer también detalló que otro de los acreedores importantes de Tinelli es la empresa Recordvisión que dirige el hermano del histórico locutor Juan Alberto Badía, la misma que se encargó de prestarle servicios durante las emisiones del Bailando 2023, el año que salió por primera vez por la pantalla de América TV.