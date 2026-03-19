Roberto Castillo apuntó contra Luis Ventura y le dio donde más le duele

En la última semana, el nombre de Roberto Castillo quedó en el centro de la polémica de la farándula, luego de que se pusiera en duda su rol como padre. Fue su exmujer, Daniela Vera Fontana, quien salió a denunciar que está siendo censurada por su expareja y que tiene miedo, lo que desató un intenso debate.

Según la arquitecta, Castillo la amenaza con no pagar la cuota alimentaria de sus hijas si ella habla en los medios. Muy angustiada, confesó además que teme no contar con el dinero suficiente para afrontar el alquiler.

Roberto Castillo en el ojo de la tormenta

En este contexto, Luis Ventura entrevistó a Daniela y fue contundente contra el abogado: "Acá hay una cosa muy simple. Evidentemente, Castillo es mejor abogado que pareja y padre", comenzó, cuestionando su rol. El periodista también recordó el conflicto que el letrado llevó adelante junto a Cinthia Fernández —quien fue su clienta antes de convertirse en su pareja— contra Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus hijas: "El criterio que aplicó con quien es su pareja para pelear alimentos, derechos y en tribunales no es el mismo que aplica con quien fue la madre de sus hijas".

"Cuando uno ve los resultados que consiguió judicialmente, evidentemente hay cosas que están fuera de la ley, que no corresponden. Y las consiguió porque fue a fondo y utilizaron elementos extrajudiciales", agregó Ventura, quien además lo acusó de ejercer presiones indebidas sobre la contraparte de sus clientes.

Tras estas declaraciones, Castillo respondió en un móvil con Pepe Ochoa en Bondi: "Todo lo que dijo es vergonzoso", comenzó, visiblemente indignado. " Yo no creo que Luis Ventura pueda juzgar a ningún padre , porque no le corresponde, es un derecho que no le asiste".

Sobre la comparación con Cinthia Fernández, el abogado fue categórico: "Cinthia cobraba 55 mil pesos por mes. Al llegar a un acuerdo se trató de compensar, pero les puedo asegurar que Cinthia perdió".

"Quizás Ventura puede hablar de periodismo, pero de paternidad no sé si puede hablar mucho ", soltó, en referencia a un episodio personal del periodista vinculado a su hijo menor.

Por último, Roberto Castillo aseguró que desea alejarse de los medios y dedicarse al 100% a su estudio jurídico. Aunque, fiel a su estilo, cada vez que aparece una cámara, no duda en sentarse y dar su versión.