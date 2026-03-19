Se pudrió todo: el ex de Emilia Mernes salió a vengarse y contó lo peor

Suelen decir que cuando alguien está en el piso, siempre hay quienes se aprovechan de la vulnerabilidad para salir a pegar. Eso es exactamente lo que le está pasando a Emilia Mernes, que en medio de su pelea con Tini Stoessel quedó en el centro de una ola de versiones y reproches.

Si bien durante meses se especuló con un distanciamiento entre las artistas —por distintas entrevistas o, simplemente, porque dejaron de mostrarse juntas—, lo cierto es que el conflicto se intensificó cuando "La Triple T" dejó de seguir a su colega en Instagram.

Desde viejas amigas a sus ex parejas: todos contra Emilia Mernes

El unfollow de Tini fue suficiente para que otras figuras del espectáculo replicaran el gesto, provocando una caída en los seguidores de Emilia. A la par de estos movimientos en redes, comenzaron a salir a la luz distintos detalles del escándalo: desde supuestos robos de equipo hasta conflictos vinculados a la Selección Argentina, todo alimentó una tensión que hoy parece irreconciliable.

En medio del sacudón mediático, dos ex de Emilia aprovecharon para decir lo suyo. "Tarde o temprano todo sale a la luz", escribió en X Joel Pimentel, quien fue vinculado a la artista en 2019.

Joel Pimentel atacó contra Emilia Mernes

Poco después, Fer Vázquez, exnovio de la entrerriana, compartió la publicación en sus historias, amplificando el mensaje y sumando más ruido en redes.

Tiempo atrás, Emilia había contado que fue víctima de violencia psicológica durante su relación con el cantante de Rombai y que, con el tiempo, logró salir de esa situación. Por su parte, él había optado por el silencio, hasta ahora, cuando decidió reaparecer en medio de la polémica.

¿Resentido u oportunista? Lo cierto es que Vázquez vio la oportunidad de dar su versión a través de mensajes enviados a Yanina Latorre: "Me decía que era su amigo gay y después se pusieron de novios", contó sobre Joel. Y agregó: "Él es un tipazo, pero nos cag... a los dos".

Por último, el músico aseguró que Mernes se quedó con parte de su equipo de trabajo: "El staff me lo llevó todo: sonidista, bailarinas y hasta mi road manager. Eso a mí no me molestó, les ofreció más plata, y obvio que yo quería que les vaya bien. Yo le presenté al mánager y a Sony. Me ofrecieron un porcentaje y dije que no. Lo que me molestó, y fue malaleche, fue que cuando se 'pegó' me cerró todas las puertas con los artistas".

Emilia Mernes y Duki

Esta acusación cobra más fuerza si se tiene en cuenta que uno de los principales motivos por los que Tini Stoessel habría decidido terminar su amistad con Emilia Mernes estaría vinculado a un conflicto similar: el supuesto "robo" de bailarinas y estilista.