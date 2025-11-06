La ex de Marcelo Tinelli reapareció suplicando y su hija Cande apuntó contra Paula Robles

En una de las semanas más difíciles de Marcelo Tinelli, su ex mujer, Soledad Aquino se metió de lleno en la polémica y le hizo un contundente pedido al conductor.

Cabe recordar que tras la denuncia de Juanita Tinelli, la primer ex esposa del "Cabezón" la trató de "mentirosa" y querer fama junto a su madre Paula Robles. Horas después se arrepintió de involucrarse y a través de un posteo en redes aclaró que no lo volvería a hacer.

El intenso pedido que Soledad Aquino le hizo a Marcelo Tinelli

Sin embargo, la traicionaron sus propias palabras, ya que nuevamente usó su Instagram pero esta vez con un mensaje más directo y con un pedido especial a Tinelli: " Te adoro, Marce. Salí ya de esta locura mediática. Te lo suplico ", escribió junto a una foto familiar retro donde aparece ella junto al empresario y a sus dos hijas.

En la descripción, Soledad fue más detallista: "Creo, Marce querido, que esto tiene que tener un fin. Te conozco hace 40 años, toda una vida. Deseo que disfrutes", comenzó como un mimo en medio de tanto caos.

Por otra parte, Aquino resaltó la personalidad de Marcelo, desmintiendo las diferentes informaciones que se difundieron en los últimos días: " Sos un amor y la gente te está haciendo mier** porque hay mucha gente muy, muy mala y enferma. Besos. Te quiero con mi corazón".

Cande Tinelli apoyó el posteo de su madre, Soledad Aquino, y apuntó contra Paula Robles

Otra persona que se metió de lleno en la disputa familiar fue Cande Tinelli que contestó al posteo de su madre: "La única ex que no se quedó con nada, y aun así lo sigue apoyando. Sos única mama".

El comentario de la influencer apunta directamente a Paula Robles, ya que parte del clan Tinelli piensa que la polémica que golpea al conductor fue ideada por su segunda ex esposa y su hija, Juanita.