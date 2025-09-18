Rompió el silencio la hija de Sergio Denis tras la caída de Catherine Fulop: "Aún se descuida a los artistas"

El espectáculo de Erreway en el Movistar Arena, que tuvo lugar el pasado martes, dejó una marca imborrable en el público asistente, pero no por las luces ni los aplausos... En medio del show, Catherine Fulop, quien encarna a Sonia Rey, sufrió un accidente al tropezar y caer del escenario.

Aunque la actriz venezolana logró reincorporarse rápidamente y continuó con la función sin -aparentes- consecuencias físicas graves, el episodio desató una ola de preocupación y reacciones en redes sociales. Entre ellas, una voz resonó con especial fuerza y tristeza: la de Bárbara Hoffmann.

Sergio Denis y su hija Bárbara Hoffmann

Hoffmann, hija del fallecido cantante Sergio Denis, no tardó en expresar su sentir sobre el incidente. A través de sus redes sociales, compartió un descargo que, más que palabras, parecía un grito desgarrador de impotencia y dolor: "Nada más triste que recibir esta noticia y seguir sintiendo la impotencia de que, a pesar de que mi papá perdió la vida, aún se descuide a los artistas en muchos escenarios de nuestro país ", escribió.

El caso de Denis está grabado en la memoria colectiva. En marzo de 2018, el cantante sufrió una caída al vacío desde el escenario del teatro Mercedes Sosa, en Tucumán. Las lesiones sufridas fueron irreparables y culminaron con su fallecimiento un año y dos meses después.

La reflexión de Bárbara Hoffmann

A pesar del tiempo transcurrido, la causa judicial que busca esclarecer las responsabilidades detrás de aquel trágico accidente sigue sin resolución. Este contexto hizo que la caída de Fulop despertara en Hoffmann recuerdos dolorosos y preguntas sin respuesta.

"Qué tristeza me das a veces, Argentina, y qué injusta es la justicia que nos tocó ", expresó Hoffmann en su publicación. La joven no ocultó cómo el incidente del Movistar Arena le hizo revivir la tragedia personal que marcó su vida: "Un día en donde desde la mañana revivimos un montón de sensaciones que lejos de estar guardadas siguen a flor de piel", confesó con dolor.

Catherine Fulop

Hoffmann también aprovechó para cuestionar el accionar judicial y la falta de medidas concretas para garantizar la seguridad en los espectáculos: "Esa herida que no cierra y que, a pesar del paso del tiempo, queda siempre en evidencia que, pase o no una tragedia, la justicia no actúa", señaló con dureza.

En su descargo, la hija del cantante también puso el foco en el impacto emocional que estas negligencias tienen sobre los familiares de las víctimas: "Los familiares terminamos siendo juzgados, nos suman culpas y nos restan paz a quiénes somos víctimas de sus negligencias. Duele tanto como este video, seis años después ", escribió, haciendo referencia al material audiovisual que circuló sobre la caída de Fulop.

La caída de Catherine Fulop pudo haber sido solo un susto para algunos, pero para Bárbara Hoffmann fue mucho más: fue un recordatorio doloroso de la pérdida irreparable de Sergio Denis. En medio del brillo y las ovaciones del Movistar Arena, quedó expuesta una realidad sombría que sigue golpeando a quienes buscan justicia en un sistema que parece mirar hacia otro lado.