La historia se repite: Mauro Icardi hizo con Amancio lo mismo que hacía con el hijo de Wanda Nara

En medio de las críticas por su vida con Mauro Icardi, la China Suárez bajó la guardia para compartir momentos familiares en su cuenta de Instagram. Si bien en su cuenta de Instagram resaltan los comentarios negativos, eso no la frenó de compartir el deseo que tiene para sus hijas y mostrar cómo pasan la tarde en su nueva casa turca.

En una historia grabó a los más chicos corriendo por la casa con risas como protagonistas del momento: "Mi deseo es que hagan mucho ruido siempre. Que sean felices, que solo se ocupen de ser niños. Los amo", escribió.

Los deseos de la China Suárez a sus hijos

Este jueves volvió a estar activa en su cuenta: mostró cómo es un día en su nueva vida en Estambul y causó repercusiones. En las imágenes se la puede ver saltando en una cama elástica ubicado en el jardín junto a su hijo Amancio.

Ambos se encuentran saltando sin parar y con risas cómplices hasta que en un momento ella se cae y el nene no dudó en acercarse para exponer sus sentimientos: "Mamita te amo", expresó y la respuesta de la China fue: "Yo más".

En otras publicaciones, la mediática mostró que estos momentos familiares también los vive con su actual pareja, el jugador de Galatasaray. El futbolista se unió a la tarde de juegos con el tercer hijo de la China, y por supuesto con una pelota de por medio.

Al momento de festejar el gol, el más pequeño de la familia imitó a su padrastro con las manos en las orejas y con la seña de ir a dormir. Esto generó revuelo en las redes sociales, ya que no sólo se dio a pocos días de la entrevista de Benjamín Vicuña, donde expresó que no ve a sus hijos hace 40 días, sino que además repite la historia que tuvo con los hijos de Wanda Nara y Maxi López.

Al comenzar una relación con Wanda, Icardi entendió que su mujer llegaba con tres nenes y este se encariñó rápidamente, al punto de ponerle la camiseta con su nombre y enseñarle su festejo de cada gol. De hecho, Valentino López, realizaba el mismo gesto cada vez que lograba anotar un punto en sus partidos.